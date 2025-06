Selva, de Gran Hermano: de qué se arrepiente, quién va a ganar y su debut en calle Corrientes de la mano de Gustavo Yankelevich

Selva Pérez está enloquecida. Recién eliminada de Gran Hermano, el exitoso reality de Telefe, se enteró que el 26 de julio se subirá al escenario del Teatro Premier para hacer Los cuentos de Selva. “¡ Salí de la casa y ya estaba todo armado para que yo debute en calle Corrientes de la mano de Gustavo Yankelevich ! Sé que se reunió con mi marido y mis hijos, más de una vez. Todavía no sé mucho porque no me dijeron, pero va a ser pronto. En estos días me reúno con Gustavo. Que me perdonen, pero soy la ganadora. Estoy feliz y agradecida”, dice Selva con un entusiasmo que crece minuto a minuto.

La exparticipante -que antes de entrar al reality era reconocida por sus divertidos videos en las redes sociales- tampoco sabe de qué se trata el show ni quiénes la van a acompañar. “No sé qué va a ser… Si estoy sola en el escenario me pongo pañales, porque me hago encima (risas). Muchas gracias, Argentina, porque además mis seguidores son casi todos argentinos, y gracias por ser generosos con los uruguayos y dejarnos cruzar el charco para ser parte”, explica ella. Lo que sí sabe es que Los cuentos de Selva debuta el sábado 26 de julio, acompañada por su amigo, el artista drag y humorista Pablo Atkinson.

-¿Siempre tenés tanta energía?

-Me parece que soy así todos los días (risas). Lamentablemente o felizmente, manejo siempre esta locura y en mi casa ya están acostumbrados. Los chicos me dicen “mamá… mamá”. Pero ‘el Bicho’ [su marido] baja la cabeza y obedece (risas).

-Estuviste a un paso de la final, ¿qué sentiste cuando te dijeron que te eliminaban?

-Todos queremos llegar a la final y más cuando quedás entre los cinco finalistas y ves el cartel que dice “quién querés que gane”, y aparece tu cara en la foto. Por unos minutos, al salir de ese útero que era para mí la casa de Gran Hermano, sentí un poco de decepción conmigo misma . Pero se me pasó enseguida cuando vi a mis hijos y a mi marido, esperándome. Y se me pasó también porque la vida es tan linda. Me siento la ganadora.

-¿Qué pensás que gustó de vos y qué rechazaron?

-Siempre trato de ser auténtica, con todo lo bueno y lo malo que eso trae, porque de tan auténtica hablo de más y meto la pata. Es una virtud y un defecto al mismo tiempo. Mi marido me dice: “Te quieren o te detestan”. Todo en un mismo frasco. Es lo que más defiendo y trato de no perder el ser yo misma, porque donde te la crees, perdiste.

Selva salió este miércoles de la casa de Gran Hermano, al obtener el porcentaje más bajo de votos positivos por parte del público

-¿Te arrepentís de algo que hiciste o no hiciste en el juego?

- No me arrepiento de nada . Pero si tuve un episodio muy feo con Luz, cuando le dije un improperio que no quiero repetir. Eso es lo único que mereció mi reflexión y pedirle mis disculpas sinceras. Me dio vergüenza de cómo me sentí decirle eso a una chiquilina que podría ser mi hija. Y después, no me arrepiento de nada… A ver… Me hice popó en vivo, pero yo soy eso (risas)… Metidas de pata debo tener un montón.

-¿Cómo era tu vida antes del Gran hermano?

-Vivo en Montevideo con mi marido Ricardo “El Bicho”, que es comerciante, y me banca en todo, y con mis hijos que ya son grandes e independientes: Ricardo tiene 28 años y es contador, y Joaquín tiene 25 años y en estos días se recibe de economista. Soy una mujer libre. Y yo soy actriz e influencer de las amas de casa desesperadas porque no entiendo nada y hago todo con un dedo en el celular, aunque no me crean .

-¿Cómo te hiciste actriz?

-Arranqué a estudiar cuando ya había encaminado un poco a mis hijos y el más grande tendría 11 años. Entonces dije “ahora me toca a mí”. Y empecé a estudiar en la Compañía Teatral Italia Fausta, con la suerte y la bendición que cuando rendí la prueba final, el primer año, Omar Varela me seleccionó y empecé a trabajar en la compañía; hice los cuatro años ahí, otros cuatro en otra escuela y además muchos seminarios de actuación, entre ellos uno con Inés Estévez, que la amo. Hice teatro en Uruguay, estuve en un programa de Canal 10 en un certamen de cocina, en MasterChef estuve en un solo programa porque me descalificaron (risas).

-¿Cuál fue tu motivación para entrar al reality?

-Siempre me gustó Gran Hermano, soy fan. Y yo quería vivir esa experiencia y me animo a todo. En mi casa me decían que estaba loca, que no me expusiera. Y Josefina, que es como una hija para mí, me ayudó a subir el video. Me anoté otros años, pero nunca pude mandar el video. Y la vida me sorprendió porque Gran Hermano es una puerta de posibilidades, una varita mágica.

-¿Cuál es tu futuro posible?

-Lo que sea para mí, va a ser. No me hago expectativas a largo plazo. Quiero ir tranquila, y si no tengo lo más maravilloso del mundo que es mi familia.

-Desde fuera de competencia, ¿quién querés que gane Gran Hermano?

-Me encantaría que gane Eugenia, porque es mamá, es mujer, y ha tenido que reponerse a muchas cosas. Y también quiero que gane Ulises porque lo dio todo, con sus errores, pero todo. Ha sido funcional al show de Gran Hermano.

-¿Y vos qué creés que diste y qué disfrutaste?