Sergio Denis: a un año de su accidente, cómo está su salud

El cantante continúa internado en la clínica de rehabilitación integral ALCLA, un año después de su caída del escenario en un show en Tucumán Fuente: Archivo

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 11 de marzo de 2020 • 10:23

A un año de la grave caída que sufrió Sergio Denis durante el show que realizaba en el Teatro Mercedes Sosa de la provincia de Tucumán, el cantante sigue internado en la clínica de rehabilitación integral Alcla del barrio de Núñez, sin cambios en su estado clínico. Así lo informó a la prensa el amigo y abogado del intérprete, Daniel Colombo.

El 11 de marzo de 2019 el cantante se cayó del escenario a una fosa desde casi 3 metros de altura y a partir de entonces lucha por su vida. : "Lamentablemente lo único que podemos informar es que continúa igual. Desde hace un año que está en las mismas condiciones . Su cerebro no esta conectado con el mundo que lo rodea. Tiene el físico en perfecto estado, no necesita ninguna ayuda externa para vivir, pero su cerebro no da respuesta ", dijo Colombo y agregó: "Permanentemente lo estamos visitando y esperando un milagro".

El cantante cantaba "Sale el sol" cuando de pronto se cayó del escenario directo a la fosa orquestal. El show no pudo continuar y fue trasladado de urgencia al hospital Ángel C. Padilla de la capital tucumana, donde le hicieron los primeros estudios. En aquél momento, Olga Fernández, la directora del hospital, contó: "Llegó inconsciente y tiene hematomas cerebrales múltiples, con un importante edema". También se supo que se quebró la clavícula, el omóplato y varias costillas, por lo que su estado general era muy grave.

La caída de Sergio Denis fue captada por los celulares del público que estaba en el show del cantante 00:05

Video

Casi un mes después del accidente Denis fue trasladado en un avión sanitario a Buenos Aires , donde fue ingresado en el Sanatorio De los Arcos. Allí se diagnóstico que su "compromiso neurológico" era severo como consecuencia de un daño estructural cerebral " , y por eso se determinó su traslado a una clínica especializada en rehabilitación .

Así, en mayo de 2019 el artista fue derivado a la clínica Alcla, la misma en la que estuvo internado durante cuatro años Gustavo Cerati. Barby Hoffman, la hija del artista, fue quien confirmó la noticia en su cuenta de Instagram en aquél entonces: "Papá fue trasladado hoy al mediodía a la clínica de rehabilitación Alcla. Una nueva etapa. Deseemos lo mejor. Gracias por el apoyo. #SergioDenisVive ".

Actualmente Denis sigue internado en la misma clínica y, tal como dijo Colombo, la familia continúa "a la espera de un milagro".