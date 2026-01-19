Romina Gaetani, tras la denuncia por violencia de género contra su expareja: “Aún no puedo hablar”

En el marco de la denuncia por violencia de género que presentó a fines de diciembre contra su expareja, el empresario Luis Cavanagh, Romina Gaetani acudió a sus redes sociales para contar cómo está atravesando este momento y reflexionar sobre la revictimización a la que suelen ser sometidas las personas, especialmente las mujeres, que denuncian a sus agresores.

Romina Gaetani junto a su ex, Luis Cavanagh, a quien denunció por violencia de género

“Si lo vivido sirve para seguir exponiendo lo que significa la violencia de género, agradezco a los medios de comunicación por el acompañamiento y respeto con que trataron el tema”, expresó la actriz, de 48 años, en una historia de Instagram que publicó este domingo por la noche.

En ese sentido, destacó: “Lo que hace la exposición es intensificar el dolor, no solo el mío, sino también el de nuestras familias. Espero sepan comprender, aún no puedo hablar. En estos casos, el tiempo es necesario”.

El mensaje que Romina Gaetani compartió en sus redes sociales

Días atrás, luego de ampliar su declaración ante la Justicia, donde solicitó una restricción perimetral y un botón antipánico como medidas de protección, Gaetani habló con María Fernanda Callejón sobre los hechos ocurridos el pasado domingo 28 de diciembre en la casa de su ex en Tortugas Country Club.

“Quiero contarles que estoy rota. Mi cabeza aún no encuentra las palabras para procesar todo, para llegar a entender cómo me dejé poner las manos encima”, dijo a través de un mensaje enviado a la panelista de La mañana con Moria (eltrece).

“Antes era verbal. Hechos de violencia, sobre todo verbales, hasta que me redujo y me volvió chiquita. Lo que ya sabemos, pero a veces nos toca vivirlo, y no lo podemos ver. Porque aún lo amo y sufro por eso”, continuó.

“Fue desintegrando mi autoestima, no era la primera vez que revisaba mi celular. Me controlaba, manipulaciones, hechos irreproducibles que ayer declaré en su totalidad con lujo de detalles en mi pericia psiquiátrica”, completó.

Los hechos denunciados

La denuncia penal presentada por Gaetani contra Cavanagh se originó a partir de un episodio ocurrido la noche del domingo 29 de diciembre en el barrio privado Tortugas Country Club, en el partido de Pilar. Según consta en la denuncia a la que tuvo acceso LA NACION, el conflicto se produjo en el marco de una discusión vinculada a la relación de la pareja, que atravesaba un proceso de separación.

De acuerdo con la reconstrucción de los hechos incorporada a la causa, la situación comenzó como una disputa verbal y luego escaló a una agresión física. Tras lo ocurrido, Gaetani logró salir de la vivienda y pidió ayuda en el puesto de seguridad del country. Desde allí se dio aviso al 911.

Romina Gaetani en una publicación de Instagram de noviembre de 2025

Luego de que dos ambulancias la atendieran en el lugar, la actriz fue trasladada al Hospital Central de Pilar, donde los médicos constataron lesiones leves y la asistieron por un cuadro de ansiedad y nerviosismo. Esa misma noche, Gaetani se retiró del centro de salud acompañada de amigas y familiares.

En su declaración, Gaetani señaló que las conductas violentas se produjeron en un contexto de tensión emocional dentro del vínculo. Durante ese proceso estuvo acompañada por una amiga que presenció parte de los hechos y que fue incorporada como testigo en la investigación.

Luego, amplió su declaración en una entrevista de carácter personalísimo que se realizó de manera virtual ante un equipo interdisciplinario del Ministerio Público Fiscal, integrado por psicólogos y agentes sociales especializados.