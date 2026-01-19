Brooklyn Beckham confirmó el distanciamiento con sus padres: “Han intentado arruinar mi relación desde antes de mi boda”

Después de meses de especulaciones sobre un fuerte distanciamiento entre Brooklyn Beckham y su familia -que incluyó desde bloqueos en las redes hasta ausencias en eventos importantes-, el joven confirmó las especulaciones con un contundente descargo en su cuenta de Instagram. En su publicación, el hijo de David y Victoria explica los motivos de la disputa familiar y asegura que sus padres han intentado sabotear su relación con Nicola Peltz desde antes de su matrimonio.

“He guardado silencio durante años y he hecho todo lo posible por mantener estos asuntos en privado. Desafortunadamente, mis padres y su equipo han seguido recurriendo a la prensa, dejándome sin otra opción que hablar por mí mismo y decir la verdad sobre solo algunas de las mentiras que se han publicado”, escribió Brooklyn como preámbulo de una catarata de historias en las que narró con lujo de detalles cómo comenzó a alejarse de su familia.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz junto a David y Victoria, cuando todo era armonía

“No quiero reconciliarme con mi familia. No me están controlando, me estoy defendiendo por primera vez en mi vida”, remarcó antes de describir algunas de las situaciones que lo incomodaron y lo llevaron a tomar esta drástica decisión. “He visto con mis propios ojos hasta qué punto llegaron para colocar innumerables mentiras en los medios, principalmente a expensas de personas inocentes, para preservar su propia fachada. Pero creo que la verdad siempre sale a la luz”, agregó.

“Mis padres han intentado arruinar mi relación desde antes de mi boda", aseguró mientras enumeraba algunas de las situaciones que lo hicieron dar cuenta de esto. Inmediatamente, se refirió al día de su boda con Nicola Peltz en 2022, cuando Victoria tomó un protagonismo que no le correspondía. “Marc Anthony, amigo de los Beckham, se ofreció a cantar como regalo en la boda. Antes de que empezara la canción, Marc Anthony le pidió a Brooklyn que subiera al escenario y luego anunció: ‘¡La mujer más hermosa de la noche, sube... Victoria Beckham!’”, le reveló una fuente a People meses atrás mientras aseguraba que la novia se había sentido muy incómoda ante esta intervención: “Nicola sintió que Victoria arruinó su boda y no podía entender por qué”, explicó el testigo.

Si bien hasta el momento estas versiones no habían sido confirmadas, fue el propio Brooklyn en su reciente posteo quién contó cómo su madre había interferido en un momento que había sido pensado para la pareja: “Mi madre me estaba esperando para bailar. Bailó de forma muy inapropiada delante de todos. Nunca me he sentido más incómodo ni humillado en mi vida”, confesó. También reveló que a último momento Victoria se negó a confeccionar el vestido de novia de Nicola (aún cuando se lo había prometido). “La noche de la boda mi familia me dijo que mi futura esposa no era de sangre ni familia”, agregó el joven para demostrar el desprecio que sus padres tienen hacia la actriz.

Brooklyn Beckham y Nicola Peltz se casaron en 2022 Instagram @nicolaannepeltzbeckham

Algunas líneas después, Brooklyn hizo referencia a su ausencia en el cumpleaños número 50 de su padre; algo que generó un fuerte escándalo mediático. Según sus dichos, asistir a esos grandes momentos es una gran prioridad para su familia que cuida sus formas e imagen pública. “La marca Beckham es lo primero. El ‘amor’ familiar se decide por cuánto publicas en las redes sociales o qué tan rápido dejas todo para aparecer y posar para una foto familiar”, relató.

Y enseguida advirtió que tanto él como su esposa viajaron a Londres para saludar al exfutbolista en su cumpleaños: “Esperamos en nuestra habitación de hotel intentando planear un momento de calidad con él. Rechazó todos nuestros intentos, a menos que fuera en su gran fiesta de cumpleaños con cien invitados y cámaras por todos lados. Cuando finalmente aceptó verme, fue con la condición de que Nicola no estuviera invitada”, develó sin vueltas.

La fiesta de cumpleaños en Miami de la que Brooklyn ni Nicola fueron parte Instagram @victoriabeck

Lejos de intentar una reconciliación, Brooklyn concluyó su descargo diciendo que, desde que eligió alejarse de sus padres, siente “paz y alivio”. “Mi esposa y yo no queremos una vida marcada por la imagen, la prensa o la manipulación. Lo único que queremos es paz, privacidad y felicidad para nosotros y para nuestra futura familia”, remató.

Mientras que el mensaje de Brooklyn en las redes es contundente, allegados al dueño del Inter de Miami y la exSpice Girl aseguran que el matrimonio está muy dolido con toda esta situación. “La relación definitivamente no es irreparable. Lo aman y siempre están ahí para Brooklyn. Simplemente están dolidos y decepcionados porque ahora él no forma parte de la vida familiar”, le dijeron a People hace unos meses atrás. ¿Cambiarán de idea tras este comunicado?