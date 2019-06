El periodista se mostró muy conmocionado por la muerte de su compañero y amigo Fuente: Archivo - Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 13 de junio de 2019 • 19:13

Muchos fueron los periodistas y las personalidades del deporte que expresaron su dolor ante la temprana muerte de Sergio Gendler . El cronista especializado en deportes dejó su huella en los medios no solo por su calidad profesional, sino también por lo compinche que era con sus colegas. Y Sergio Lapegüe , con el que compartió los pasillos de TN como también el aire en Atardecer de un día agitado, por La 100, se mostró muy angustiado a lo largo de esta jornada .

Esta mañana, en el momento en el que se confirmó el fallecimiento de Gendler, Lapegüe se encontraba al frente de ciclo TN de 6 a 10, y tuvo que retirarse del estudio por la conmoción que le provocó la noticia. Así, fue su compañera, Roxi Vázquez, quien comunicó la información. "Sergio Gendler murió después de luchar contra una larga enfermedad. Un hombre de familia, un profesional, periodista y amigo de 'Lape', por eso no lo están escuchando, porque realmente está muy afectado y se tuvo que ir del estudio", dijo la conductora, notablemente conmovida.

Más tarde, y desde su cuenta de Instagram, Lapegüe pudo dedicarle unas emotivas palabras a su amigo: "Aquí estás haciendo payasadas y ya a estabas enfermo. Y nadie lo sabía. Tenías el dolor por dentro y te lo bancaste solo. Con una valentía que no todos tienen. No pediste ayuda. Y siempre estuviste para ayudar. Siempre. Nunca perdiste el humor. Nunca. Tus salidas sin filtro, iluminaban. Al aire y fuera de él. Lloro mientras escribo y seguro me abrazarías para calmar mi dolor. Te conocí allá por 1993, en el canal. Pero te disfruté en tus últimos años en la radio cada tarde. Pocos tan generosos como vos. Y eso que te golpearon, te maltrataron, y te olvidaron. Pero los buenos salen siempre. Y vos lo hiciste. Hoy pienso que esta es otra de tus escapadas. Que te vas para volver. Quiero que vuelvas. No es justo que te vayas así sin avisar. Este tiene que ser otros de tus chistes. Dale, Sergito, dejate de joder... ¡con esto no! Te extraño".

A lo largo de la emisión de Atardecer..., el periodista se refirió en numerosas oportunidades a Gendler, procurando que la angustia no le impidiera expresar lo mucho que lo quería. Para acompañarlo, a través del contestador del programa, los oyentes le dejaban mensajes de cariño y fuerza para los amigos y familia de Gendler. Mientras reflexionaba sobre su amigo, Lapegüe confesó emocionado: "Gendler era bien bostero, y me encanta decirlo".

La despedida de Ronnie Arias

En Sarasa, que en la grilla de La 100 antecede al programa Lapegüe, Ronnie Arias también tuvo unas emotivas palabras para el fallecido periodista deportivo. "Queremos tanto a Sergio Gendler. Si hay alguien que nos volvió locos de todas las maneras posibles en las cuales te pude volver loco un ser humano, sin lugar a dudas ese fue Sergio Gendler", recalcó con humor. Luego, le habló de manera directa: "Sé que pasaste por momentos muy duros, pero sé también que tuviste una vida de película. Una vida en la que no te privaste de absolutamente de nada. Hiciste siempre lo que quisiste, disfrutaste, compartiste, no dejaste pasar una sola cosa".