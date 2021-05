Sergio Lapegüe recordó su charla con Mauro Viale horas antes de la muerte del recordado periodista

Después de su larga pelea para lograr sobreponerse al Covid-19, Sergio Lapegüe se convirtió en una luz de esperanza para todos aquellos que luchan contra la enfermedad. Invitado a la mesa de Juana Viale, el periodista reveló que entre las muchas personas con las que ha hablado para darles fuerza, se encontraba Mauro Viale.

“Con lo que me pasó me empezaron a llegar mensajes de la gente preguntándome cómo hacían para comprar la máscara, el casco, y me pedían que les diera un mensaje de aliento, entonces yo llamaba a esa gente”, contó sobre la reacción de muchas personas. “Es muy emocionante, también llamaban a mi mujer y a mi hija... a veces esas personas se morían y a veces no”.

A Sergio Lapegüe le colocaron un aparato nuevo para ayudarlo a respirar - Fuente: eltrece

“Cuando muere Mauro Viale, resulta que yo también lo había llamado, porque me habían pedido que lo haga ese mismo día”, reveló emocionado. “Yo no lo conocía a Mauro”, aclaró.

Los periodistas habían tenido la oportunidad de conversar una sola vez hace algunos meses. “Él me hizo un reportaje después de mi internación, y yo lo llamé cuando había pasado de una sala de terapia intensiva a una sala común. A las pocas horas le agarró un para cardíaco”, recordó Lapegüe. “Me sentí tan mal conmigo mismo...”.

Hoy, el conductor de Noticiero Trece aprovecha su experiencia para ayudar a quien lo necesite. “Dije ‘esto hay que contarlo y hay que explicarlo’”, expresó. “Vos te podés contagiar en cualquier lado, la enfermedad es muy brava ahora. Necesito ayudar a la gente, concientizar y transmitir que podés recuperarte con el apoyo de tu familia, de los médicos, de las enfermeras que son impresionantes, de los amigos y muchas personas más”, agregó Lapegüe.

Fue justamente una enfermera la que en el peor momento de su internación, cuando estaba mal de ánimo, algo deprimido, se encargó de devolverle la alegría y las ganas de pelear. “Me dio la mano y me puse a llorar. Una enfermera que no tenía que estar me venía a ver todos los días”, contó agradecido con el personal de salud.

