Seth Rogen, sobre James Franco: “No tengo planes de volver a trabajar con él”

Seth Rogen y James Franco formaron durante casi dos décadas una de las duplas más exitosas de Hollywood. Desde que se conocieron en la serie Freaks and Geeks, compartieron proyectos como Superfumados, Este es el fin y Una loca entrevista. Sin embargo, en 2018, cuando Franco fue acusado de conducta sexual inapropiada, ese vínculo se rompió. Consultado nuevamente sobre el tema, Rogen fue categórico. “No tengo planes de volver a trabajar con él”, sentenció.

Cuando en el podcast The Daily, de The New York Times, le consultaron a Rogen sobre su antiguo compañero de aventuras y cómo enfrentó el fin de una amistad tan importante, el actor intentó primero evitar el tema. “Estoy tratando de pensar cuánto quiero compartir personalmente sobre esto”, expresó.

Seth Rogen y James Franco en Una loca entrevista

Si bien contó que la sociedad que los consagró y con la que realizaron una buena cantidad de proyectos los mantiene aún unidos por cuestiones financieras, Rogen dejó claro que no piensa darle una segunda oportunidad a Franco.

“Sinceramente, creo que los matices son demasiado personales como para que pueda entrar en ellos ahora mismo. Es algo muy personal, y creo que también está el aspecto público, del que ya he hablado, y mantengo la misma postura pública que he tenido hasta ahora”, comenzó el también guionista su explicación. “Y creo que los resultados hablan por sí solos. No he trabajado con él en años”.

Franco y Rogen en Superfumados

Rogen destacó que, a nivel personal, le resulta complejo hablar del tema porque involucra a otras personas. “No sé qué beneficio obtendría al profundizar en esto ahora mismo”, reflexionó, y volvió a dejar en claro su postura inflexible: “Nada ha cambiado desde la última vez que hablé de todo esto”. “No he trabajado con él en mucho tiempo y no tengo planes de hacerlo”, sumó en su declaración más contundente. Cuando le preguntaron si aún hablaba con Franco, respondió: “No, hace mucho que no hablo con él”.

De las acusaciones a un acuerdo millonario

En enero de 2018, en pleno auge del movimiento #MeToo, James Franco fue acusado por cinco mujeres de conducta sexual inapropiada en un reportaje publicado por Los Angeles Times. Dos de ellas, Sarah Tither-Kaplan y Toni Gaal, presentaron una demanda en su contra un año después, donde alegaron que el actor intentó usar la escuela de actuación que tenía en aquel entonces, Studio 4, para desarrollar “un extendido comportamiento inapropiado y sexualmente cargado hacia las estudiantes”.

Según el testimonio de las jóvenes, Franco “sexualizaba su poder de profesor” y las incentivaba con promesas de papeles en sus proyectos. Así creó un “ambiente de acoso y explotación sexual tanto dentro como fuera de las clases”. Si bien el actor siempre negó las acusaciones, aceptó finalmente un acuerdo extrajudicial en junio de 2021: les pagó a las denunciantes más de dos millones de dólares.

La carrera de James Franco quedó trunca en 2018, luego de las acusaciones que recibió por acoso sexual Instagram Official James Franco TV

En una entrevista que le dio a la revista Variety en 2024, Franco habló de su trunca amistad con Rogen. “No he hablado con Seth”, confió. “Quiero mucho a Seth. Tuvimos 20 años maravillosos juntos, pero supongo que se acabó. Y no porque yo haya dejado de intentarlo. Le he dicho lo mucho que ha significado para mí”, aseguró.

Rogen y Franco no solo fueron compañeros en la pantalla, sino que también compartieron tareas de producción en varios proyectos. Una de sus colaboraciones más celebradas fue en 2017 The Disaster Artist: Obra maestra, la película dirigida y protagonizada por Franco que obtuvo reconocimiento de la crítica y le valió un Globo de Oro. No obstante, desde la polémica, Rogen evitó cualquier acercamiento público a su exsocio.

El futuro de James Franco

Mientras Seth Rogen descartó de plano la posibilidad de volver a trabajar con James Franco, el actor reveló en mayo pasado que se prepara para regresar a Hollywood con una gran producción, tras varios años alejado de los principales estudios de la industria. La declaración tuvo lugar durante el Festival de Cannes, donde participó para presentar uno de sus proyectos más recientes.

James Franco e Izabel Pakzad este año, en la alfombra roja de Cannes Getty Images

En ese contexto, Franco aseguró que ya terminó de rodar lo que definió como su primer gran film de estudio en casi una década. Aunque inicialmente evitó dar detalles sobre el proyecto, días más tarde trascendió que forma parte del elenco de John Rambo, la precuela de la emblemática saga de acción que lanzó a la fama al personaje interpretado por Sylvester Stallone.

En los últimos años, el actor desarrolló gran parte de su carrera en producciones independientes y europeas. Por eso, su participación en una franquicia de alcance global es interpretada como una señal de su regreso progresivo a Hollywood, luego de varios años alejado de las grandes producciones de estudio.