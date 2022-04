¿Sexo en un ascensor? Scarlett Johansson habló de los rumores de un encuentro furtivo con Benicio del Toro

En el año 2004, Scarlett Johansson y Benicio del Toro fueron vinculados a través de un extraño rumor que indicaba que ambos habían sido vistos en una situación íntima en un ascensor. Los actores se habrían encontrado allí para estar juntos, en medio de una fiesta en el famoso hotel de Hollywood Chateau Marmont que se realizó luego de la entrega de los premios Oscar. Si bien el actor aludió al tema en una ocasión, Scarlett nunca había hablado al respecto. Hasta ahora.

En diálogo con el podcast 9 to 5ish, la actriz de Historia de un matrimonio no quiso dejar margen para las dudas. “Hubo un rumor que circuló por mucho tiempo de que tuve sexo en un ascensor, y esa fue una historia que me siguió por mucho tiempo, pero yo siempre pensé que era algo escandaloso” , expresó Scarlett, quien negó rotundamente la versión, aunque sin mencionar a Del Toro en su breve descargo, al que no le faltó cierto humor.

Scarlett Johansson negó haber estado con Benicio del Toro ROBYN BECK - AFP

“Siempre me preguntaba a mí misma : ‘Eso debe ser difícil, el viaje en ascensor dura poco’, y además la logística me resultaba poco atractiva”, bromeó y añadió: “Soy una persona que le tiene mucho miedo a ser atrapada haciendo algo que no debería, así que esa historia me parecía aún más absurda”. En el año en que fueron vinculados, Scarlett había declarado a la revista Allure que Del Toro le parecía “un hombre fabuloso”.

La versión de Benicio del Toro

Benicio del Toro también habló de los rumores de romance con Scarlett Johansson

En cuanto al actor ganador del Oscar por Traffic, su versión de los hechos parece ser otra. En 2005, al ser entrevistado por Esquire, no negó el rumor de manera categórica como sí lo hizo su colega. “¿Si alguna vez tuve sexo con Scarlett Johansson en un ascensor después de una entrega de premios? Bueno... como que... no sé, no lo sé, dejemos que la gente imagine lo que quiera . Seguro pasó antes y no creo que sea la última vez” , expresó, para luego hacer una salvedad. “El Chateu Marmont tiene solo ocho pisos, todavía estaría intentando sacarme la campera en el segundo”, señaló.

La vida en familia de Scarlett

En agosto del año pasado, Scarlett Johansson se convirtió en madre de Cosmo, el primer hijo en común que tiene con su esposo, el comediante Colin Jost. La pareja se casó en octubre de 2020 en una ceremonia privada.

“Estamos muy emocionados de comunicarles que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron el fin de semana en una boda íntima, rodeados de sus familiares y seres queridos”, informaron en su momento desde la cuenta oficial de Instagram de la organización Meals on Wheels.

Colin Jost y Scarlett Johansson, matrimonio feliz

Ambos se habían comprometido en mayo de 2019. La actriz habló de la propuesta durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres. “Fue sorprendente. Fue una situación á la James Bond”, comenzó diciendo Scarlett. “Él es muy encantador, muy atento y romántico. Fue muy personal, sin dudas un momento especial e inolvidable para los dos” , expresó.

“Me sorprendió totalmente. Una se puede imaginar cómo será ese momento, pero cuando realmente sucede es un sentimiento hermoso que supera la imaginación. Cuando alguien te dice que quiere pasar el resto de su vida contigo es algo especial y encantador”, concluyó.

Scarlett Johansson, en el show de Ellen, contó como le propusieron matrimonio - Fuente: theellenshow