Nació el hijo de Scarlett Johansson y Colin Jost: el particular nombre que eligió la pareja

Scarlett Johansson y su marido, el comediante Colin Jost, le dieron la bienvenida a su primer hijo en común. El pequeño nació hace unos días, sin embargo, la pareja decidió preservar la noticia durante un tiempo para disfrutar con tranquilidad de este momento tan especial.

Fue la representante de la estrella, Marcel Pariseau, la encargada de confirmarle la noticia a la revista People. Horas más tarde, el padre del niño utilizó sus redes sociales para confirmar el nacimiento y para revelar el nombre elegido.

“Ok, ok... tuvimos un bebé. Su nombre es Cosmo. Lo amamos mucho”, escribió en Instagram. “Se agradece mucho la privacidad. Para cualquier consulta por favor contacten a nuestro publicista”, agregó en tono de broma, poniendo como dato de contacto a su compañero de Saturday Night Live, Michael Che.

Si bien Cosmo es el primer hijo de Jost, el niño tiene una hermana mayor por parte de su mamá. Johanson ya era madre de la pequeña Rose Dorothy, de seis años, fruto de su matrimonio con el periodista Romain Dauriac.

La noticia de que la actriz estaba embarazada de su segundo hijo salió a la luz en el mes de julio, pero ante la falta de confirmación por parte de la estrella muchos no la dieron por cierta. Según contaban personas cercanas al matrimonio, en una investigación realizada por Page Six, la protagonista de Black Widow evitó varios de los eventos de la película para que la prensa no supiera de la inminente llegada del bebé.

Johansson, de 36 años, y Jost, de 39, se casaron en octubre de 2020 en una ceremonia privada. “Estamos muy emocionados de comunicarles que Scarlett Johansson y Colin Jost se casaron el fin de semana en una boda íntima, rodeados de sus familiares y seres queridos, y siguiendo los protocolos de salud por la pandemia de coronavirus”, informaron en su momento desde la cuenta oficial de Instagram de la organización Meals on Wheels, a quienes en honor de su unión le hicieron una donación.

Johansson y Jost se comprometieron en mayo de 2019. La actriz contó cómo fue la propuesta durante una entrevista en el programa de Ellen DeGeneres. “Fue sorprendente. Fue una situación a la James Bond”, comenzó diciendo la nominada al Oscar. “Él es muy encantador, muy atento y romántico. Fue muy personal, sin dudas un momento especial e inolvidable para los dos”, agregó.

“Me sorprendió totalmente. Una se puede imaginar cómo será ese momento, pero cuando realmente sucede es un sentimiento hermoso que supera la imaginación. Cuando alguien te dice que quiere pasar el resto de su vida contigo es algo especial y encantador”, concluyó la actriz, muy conmovida.

La pareja se conoció en 2013, cuando ella fue anfitriona de Saturday Night Live, ciclo del que forma parte Jost como guionista y actor. Con el correr del tiempo siguieron viéndose en el estudio, hasta que en 2017 finalmente confirmaron su romance.

