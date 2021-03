Sharon Stone contó la verdad sobre su extraña relación con Madonna

Rubias, bellas, audaces e inteligentes. Madonna y Sharon Stone compartían varias características y, como si fuera poco, casi al mismo tiempo se postularon para convertirse en diosa del cine erótico, un título que una década atrás había consagrado a Kim Bassinger por su labor en 9 semanas y media. Tantas coincidencias hicieron que la prensa no tardara en compararlas. Sus lenguas filosas, luego, se encargaron de cimentar el mito de un enfrentamiento explosivo.

Todo comenzó en 1993, cuando Madonna, buscando una nueva revancha en la pantalla grande, se puso en la piel de Rebecca Carlson, una seductora mujer acusada de haber utilizado sus artes amatorias para terminar con la vida de uno de sus amantes. Ese rol de El cuerpo del delito, claro, era muy similar al que había consagrado a Stone un año atrás, en Bajos instintos, un papel que, dicen, la diva del pop se quedó con ganas de hacer suyo.

Esa rivalidad fue tan importante, que en su reciente autobiografía La belleza de vivir dos veces, la actriz de Gatúbela y Casino le dedica un capítulo entero. Allí explica: “A menudo la prensa nos ha enfrentado. Era algo que la sociedad en general hacía con las mujeres de generaciones pasadas”.

Y continuó: “No había un lugar para que las mujeres encontraran camaradería, alianza o seguridad entre ellas. Nos dijeron que solo podía haber lugar para una”.

Si bien es cierto que parte de la prensa tomó las similitudes físicas y la semejanza entre los roles que compusieron a principios de los años noventa para compararlas y, de alguna manera, hacerlas competir, también es cierto que Madonna contribuyó en gran parte al mito. En 2017 salió a la venta una carta que la cantante le escribió al actor John Eno en la que acusa a Stone de ser “mediocre”.

La misiva fue escrita en aquellos últimos años del siglo pasado. Despechada por las malas críticas recibidas por su álbum Erótica y su libro de fotografías Sex, la “chica material” se despachó contra la actriz y contra su colega Whitney Houston.

“Es frustrante leer que Whitney Houston tiene la carrera musical que yo desearía tener o que Sharon Stone tiene la carrera cinematográfica que yo nunca tendré”, expresa primero. Y en otro tramo del escrito dispara: “No es que quiera ser estas mujeres, antes preferiría la muerte. Son tan horriblemente mediocres, y siempre se las alza como parangones de virtud y como varas de medir para humillarme”.

Lejos de enojarse, cuando aquel escrito tomó estado público, Stone acudió a su cuenta de Facebook para dedicarle a Madonna un reflexivo mensaje: “En primer lugar, creo que es absurdo que alguien esté publicando tus cartas privadas. Debido a ello, yo lo hago de forma pública. Quiero que sepas que eres mi amiga. En mi intimidad, he deseado ser una estrella de rock... Me he sentido tan mediocre como has descrito. Nosotras sabemos, como mujeres del mundo del espectáculo que han sobrevivido por tanto tiempo, que hacer propia nuestra mediocridad es la única forma de obtener fuerza para volvernos lo que tú y yo nos hemos vuelto. Te amo y adoro, no me pondrán en tu contra con una invasión de tu privacidad”.

Ahora, en su libro, Stone abona ese camino de “amistad”. La intérprete insiste en que a las mujeres de su generación les han enseñado que lo único que puede unirlas es su competitividad o el interés romántico por el mismo hombre. “Yo, en ocasiones, me he alineado con esa creencia, porque nunca se me presentaron otras opciones”, admite. Sin embargo, aclara que ahora todo cambió y que, además, tanto ella como Madonna han compartido un largo trayecto “viajando lado a lado en nuestro camino a la fama y envejeciendo en público”.

“Me siento como si la defendiera en secreto. Sé que ella siente lo mismo. Nos apoyamos mutuamente cuando nos preguntan. Conocemos las trampas de ser quienes somos y hemos sido cuando estábamos rompiendo barreras en nuestros respectivos campos”, asegura. Y finaliza: “He intentado aprender de ella a veces y sentir empatía en otras oportunidades. Lo único que siempre he tenido para ella es amor”.

