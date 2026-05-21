Sheryl Crow recordó el romance de Lance Armstrong con una “famosa” mientras ella luchaba contra el cáncer: “Radiación, duelo e ira”

En una reciente entrevista, Sheryl Crow volvió sobre uno de los períodos más complejos de su vida personal, en el que la ruptura de su compromiso con Lance Armstrong coincidió con un diagnóstico de cáncer de mama y con el inicio de una etapa de fuerte exposición emocional.

La cantante recordó que, poco después de la separación, se enteró de que su entonces prometido había comenzado una relación con una “actriz muy famosa”, un dato que, según su propio relato, intensificó el impacto de una situación ya de por sí atravesada por la enfermedad y el duelo afectivo.

Sheryl Crow estaba comprometida con el ciclista Lance Armstrong ANGELA WEISS - AFP

Crow habló del tema en el episodio del podcast The Bobbycast, conducido por Bobby Bones, donde repasó con franqueza un momento que, a casi dos décadas, sigue apareciendo como un punto de inflexión en su vida. “Estaba comprometida, tenía tres hijastros preciosos y quería tener hijos con esta persona”, recordó la cantante de “All I Wanna Do", al describir la proyección familiar que tenía en ese vínculo antes de la ruptura.

Según contó, la separación se produjo en la misma semana en que recibió el diagnóstico de cáncer de mama en 2006. Esa simultaneidad, más que una coincidencia biográfica, funcionó como un quiebre emocional total. “Pasé por unos nueve meses de radiación, duelo e ira”, resumió Crow, hoy de 64 años, al describir el período posterior, que combinó tratamiento médico intensivo con el proceso de asimilar el final de su relación.

George W. Bush junto a su amigo, el expresidente estadounidense George W. Bush AP Photo/Rick Bowmer - Archivo

El detalle que más repercusión generó en su testimonio fue la mención a la nueva pareja de Armstrong en aquel momento: una actriz muy conocida, cuya identidad Crow no reveló. La cantante no se detuvo en el nombre ni en la exposición mediática del episodio, pero sí en el efecto emocional que le produjo enterarse de esa relación mientras atravesaba el tratamiento oncológico y el cierre de su compromiso.

La historia entre Crow y Armstrong había comenzado en 2003. Dos años después, la pareja anunció su compromiso y proyectaba una vida en común que incluía la posibilidad de formar una familia. Sin embargo, en febrero de 2006 la relación llegó a su fin. Las versiones posteriores indicaron que una de las diferencias centrales estaba vinculada al deseo de Crow de tener hijos, en un momento en el que Armstrong, según sus propias declaraciones, no se sentía preparado para volver a la paternidad.

Sheryl Crow comenzó su luchar contra el cáncer en pleno duelo por su ruptura Captura

El propio Armstrong abordó la ruptura años más tarde en su libro Lance: The Making of the World’s Greatest Champion, donde explicó que su decisión estuvo influida por su historia personal reciente: había salido de su primer matrimonio con Kristin Richard y ya era padre de tres hijos. En ese contexto, reconoció que existía una tensión entre los tiempos de ambos. “Ella quería casarse, quería tener hijos”, escribió, y añadió que no se trataba de falta de deseo, sino de un momento vital distinto.

El exdeportista también describió que la presión del llamado “reloj biológico” de Crow fue un factor determinante en la dinámica de la pareja. Esa lectura, sin embargo, ha sido interpretada en distintos momentos como una simplificación de un vínculo que estuvo atravesado por diferencias personales más profundas.

Sheryl Crow junto a sus hijos Wyatt y Levi en 2023 ANGELA WEISS - AFP

Lance Armstrong estuvo casado con Kristin Richard, con quien tuvo tres hijos: Luke, Isabella y Grace. Tras su separación de Crow, en 2008 inició una relación con la instructora de yoga Anna Hansen, con quien más tarde se casaría. Juntos tuvieron dos hijos, Max y Olivia Marie. Armstrong también convivió con Wyatt, hijo de Hansen de una relación anterior, a quien crio como parte de su familia.

Los Armstrong en 2019: Lance, Kristine, Luke, de espalda, y Grace e Isabelle, en brazos

Crow, por su parte, tomó otro camino. Un año después de la ruptura, en 2007, adoptó a su primer hijo, también llamado Wyatt, y en 2010 sumó a su segundo hijo, Levi. Entre 2011 y 2014 mantuvo una relación con el músico Doyle Bramhall II, y desde entonces no ha vuelto a mostrarse públicamente con nuevas parejas.