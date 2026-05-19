Qué se sabe de la salud de Chiche Gelblung

La salud de Chiche Gelblung volvió a ocupar el centro de la escena: el periodista fue hospitalizado de urgencia y se encuentra en terapia intensiva. Este nuevo episodio tiene lugar a menos de un mes de su última internación, el 20 de abril, cuando le colocaron dos stents, luego de sufrir una descompensación.

“Lamentablemente, tenemos que decir que en los últimos meses Chiche fue noticia por estas situaciones. La última vez fue el 20 de abril, cuando se descompensó. Lo que pasa es que Chiche no para”, explicó la periodista Pía Shaw en A la Barbarossa luego de confirmar la información. “Le pusieron dos stents y el médico le dijo: ‘Chiche, guardate en tu casa’. ¿Chiche qué hizo? Se fue a trabajar a la radio y a la tele, a lo Chiche, porque no para”.

Según pudo saber LA NACION,el conductor sufrió una caída hace quince días en su casa que le ocasionó una herida en la cara, en el lado izquierdo del ojo. En las últimas horas se descompensó, ayer no hizo su programa y fue internado en terapia intensiva. Los médicos a cargo se encuentran evaluando su estado de salud y buscan determinar si lo que sucedió fue producto de la caída. Gelblung está despierto y consciente.

La descompensación anterior

El mes pasado, Gelblung tuvo que ser sometido a una intervención quirúrgica, producto de una descompensación, en la que le colocaron dos stents en una de sus piernas. Después de tres días internado en el Sanatorio Los Arcos, fue dado de alta y de inmediato volvió a trabajar, tanto en Hola Chiche, su programa en Radio Del Plata AM 1030 como en Chiche En Vivo, su ciclo de Net TV.

“Estoy muy bien. Estuve dos o tres días internado porque estaba medio flojito”, le dijo el periodista a Ángel de Brito en LAM. “Pero ya está, ya pasó, se superó”, sumó. Además, dio por tierra con las versiones que aseguraron que había sufrido un infarto: “Si hubiera tenido un infarto no estaría acá”, bromeó.

En ese momento, Gelblung también habló de su necesidad de retomar el trabajo de forma inmediata. “Sí, hoy ya vine a trabajar. No tengo más remedio. Estoy perfecto”, sostuvo. También habló de los consejos de los profesionales. “Siempre recomiendan reposo y trabajar lo menos posible, pero yo trabajo igual. Estoy bien, ahora solo estoy disfónico, nada más”, cerró.

Otros antecedentes

En octubre de 2024 Gelblung había ingresado al Sanatorio Mater Dei por un cuadro febril. En aquel momento, De Brito aseguró en su cuenta de X que estuvo en terapia y que, afortunadamente, al poco tiempo, el cuadro de salud mejoró.

Su compañera, Marcela Cordero, quien tomó la conducción del programa, le explicó a la audiencia: “Notarán la ausencia de Chiche Gelblung en nuestro estudio. Él hoy no se sintió bien y por eso decidió quedarse a descansar y a recuperarse. Por supuesto, el sábado próximo estará con nosotros. Así que le mandamos un beso”.