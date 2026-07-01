Sienna Miller compartió las primeras fotos de su bebé recién nacido

Sienna Miller sorprendió a sus seguidores al compartir las primeras imágenes de su bebé recién nacido, fruto de su relación con Oli Green. A través de las redes sociales, la actriz mostró momentos íntimos en familia de esta nueva etapa en su vida.

La estrella de 44 años publicó varias fotografías que resumen su presente. Entre ellas, incluyó tiernas postales en la habitación del hospital donde se la ve sosteniendo en brazos al bebé pocas horas después del nacimiento, así como de su pareja con la criatura en brazos.

Aunque ambos decidieron preservar la privacidad del pequeño y ocultaron su rostro en las fotografías, las imágenes dejan ver la felicidad que atraviesa la pareja. Como única descripción de la publicación, Miller escribió: “Adultez”, y también incluyó fotos junto a sus otros hijos y su pareja en diversas situaciones cotidianas.

Sienna Miller compartió una imagen de Oli Green emocionado con su bebé en brazos Instagram

La protagonista de Jack Ryan: Ghost War había confirmado el nacimiento del bebé en mayo, aunque en ese momento prefirió mantener en reserva tanto el nombre como el sexo del recién nacido. “Ha sucedido. Tengo un bebé pequeñito al lado”, contó emocionada a E! News en ese entonces. Al mismo tiempo, reconocía que los primeros días de esta nueva maternidad no habían sido sencillos. “Siento que hilar frases es un poco complicado. Duermo muy poco, pero estoy locamente enamorada de mi bebé”, confesaba.

Oli Green disfruta de esta nueva etapa familiar marcada por el nacimiento de su segundo hijo Instagram

Una familia de cinco

Con la llegada del recién nacido, Miller amplió su familia. La actriz es madre de Marlowe, de 13 años y fruto de su anterior relación con el actor Tom Sturridge, y también tiene otra hija junto a Oli Green, nacida a finales de 2023.

Con una serie de imágenes íntimas, la actriz resumió los momentos más especiales que vive junto a su familia Instagram

En una reciente visita al programa The Tonight Show Starring Jimmy Fallon, Miller habló sobre los desafíos cotidianos que implica esta nueva etapa familiar, especialmente siendo madre de hijos de distintas edades. “Habría dicho que sería más difícil compaginar el trabajo con la adolescente, hasta el vuelo transatlántico que hice ayer con la niña pequeña y la recién nacida. Ahora la niña pequeña gana por goleada. Fue un desastre”, relató entre risas. Luego recordó también la reacción de malestar que mostraron algunos pasajeros mientras el bebé lloraba durante el viaje.

La artista también mostró momentos de su vida cotidiana junto a sus otros hijos Instagram

Más allá de las dificultades propias de la crianza, la actriz sostiene que hoy disfruta de la maternidad desde un lugar completamente diferente al que vivió cuando era más joven.

La publicación reúne varias escenas familiares de su día a día Instagram

La historia de amor con Oli Green

Sienna Miller y Oli Green oficializaron su relación en febrero de 2022, cuando asistieron juntos a una fiesta organizada por Vanity Fair, y después de varios meses de rumores y apariciones compartidas. Aunque al comienzo eligieron mantener el romance alejado de la exposición pública, finalmente decidieron mostrarse juntos durante la temporada de premios de ese año.

Una imagen del segundo hijo de la pareja Instagram

Tiempo después, la actriz habló con sinceridad sobre cómo nació la relación. “No esperaba tomármelo en serio y, de repente, me enamoré”, confesó en una entrevista con Harper’s Bazaar. También se refirió con humor a la diferencia de edad con Green, quien es 15 años menor que ella: “No es que pensé: ‘Voy a buscarme un novio más joven’. Fue más bien: ‘¿Por qué eres tan joven? Es muy molesto’”, comentó entre risas.

Además, la actriz destacó algunas cualidades que admira de su pareja. “Hay una diferencia en la forma en que esa generación de hombres respeta a las mujeres. Es algo específico de él; es muy sensato y equilibrado, pero creo que también tiene que ver con esa generación. Han crecido en un entorno un poco más igualitario. Lo veo tanto en sus amigas como en los hombres”.