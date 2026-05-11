A los 44 años, Sienna Miller volvió a convertirse en madre: “Duermo muy poco, pero estoy locamente enamorada de mi bebé”

Sienna Miller se convirtió en madre por tercera vez al dar a luz a un bebé, fruto del amor con el modelo y actor Oli Green. La pareja ya tiene una niña de dos años, al tiempo que la actriz, de 44, es madre de Marlowe, de 13, a quien tuvo con el actor Tom Sturridge.

“Ya ha pasado. Tengo un bebé pequeñito al lado. Me cuesta un poco articular las frases”, le dijo a E! News en las últimas horas, dándole la noticia del nacimiento. “Duermo muy poco, pero estoy locamente enamorada de mi bebé”, añadió sin revelar el sexo ni el nombre.

Sienna Miller junto a su pareja, Oli Green Scott A Garfitt - Invision

Miller se encuentra actualmente inmersa en la gira promocional de su última película, Jack Ryan: Ghost War. La estrella de Hollywood anunció su tercer embarazo mostrando su incipiente panza en los Fashion Awards, en el Royal Albert Hall de Londres, un evento repleto de famosos celebrado en diciembre.

Esta no es la primera vez que Miller ha utilizado la alfombra roja de un evento de moda para anunciar que está embarazada. En septiembre de 2023, Sienna reveló que esperaba a su segundo hijo en el Vogue World Show, un evento repleto de celebridades. En aquel momento, la actriz desfiló por la alfombra roja del Theatre Royal Drury Lane de Londres con una pollera con volados de Schiaparelli y una remera corta que dejaba al descubierto su panza.

La actriz, durante su paso por Vogue World: London, en septiembre de 2023 HENRY NICHOLLS - AFP

Poco después de revelar la noticia, también habló un poco de los antojos que atravesaba y una de las partes más difíciles de traer un bebé al mundo. “Ahora mismo me encantan las cosas con vinagre”, confesó, y añadió que también se ha estado dando un atracón de tostadas con mantequilla de maní y mermelada. Además, se lamentó de tener que pasar por otra ronda de caída del cabello posparto. “Son estos mechones”, dijo, enrollando unos cuantos cabellos alrededor de sus dedos. “Justo estaban empezando a crecer bien, se van a caer todos otra vez”.

Hace un tiempo, la actriz habló sobre la presión para volver a ser madre después de los 40. “La presión sobre ´deberías tener más hijos´ o ' por qué no has tenido’ es un ruido muy fuerte. La biología es increíblemente cruel con las mujeres en esta década o ciertamente lo fue para mí”, le confesó a la revista Elle, en su edición inglesa, en 2022.

Miller y su pareja, en Wimbledon 2025 Adam Davy - PA Wire

“Luego llegué a los 40 y congelé algunos óvulos. Habiendo estado realmente concentrada en la necesidad de tener otro bebé pensé: ‘si sucede, sucede’. Ese tipo de amenaza existencial se ha disipado”, añadió y contó cómo vive la maternidad. “Cuando estás criando a un niño, ves aspectos de tu carácter en esa persona reflejados. Es la relación más intensa y amorosa que tengo. No hay dónde esconderse”, dijo en una entrevista con People en 2019.

Una historia de amor de película

Miller y Green confirmaron su romance en una fiesta de Vanity Fair en febrero de 2022, luego de haber sido sorprendidos juntos en varias oportunidades. Los actores decidieron mantener su romance lejos de los medios durante un tiempo, hasta que la temporada de los Oscar les hizo tomar la decisión de mostrarse en público por primera vez.

“No esperaba tomármelo en serio y, de repente, me enamoré”, contó ella @hellomag - @hellomag

“No esperaba tomármelo en serio y, de repente, me enamoré”, le confesó hace poco a la revista Harper’s Bazaar al hablar de su pareja, quien tiene 29 años. "No es que pensé: ‘Voy a buscarme un novio más joven’. Fue más bien: ‘¿Por qué eres tan joven? Es muy molesto’“, agregó entre risas.

“Hay una diferencia en la forma en que esa generación de hombres respeta a las mujeres. Es algo específico de él, es muy sensato y equilibrado, pero creo que también tiene que ver con esa generación”, dijo sobre la diferencia de edad con su pareja. “Han crecido en un entorno un poco más igualitario. Lo veo tanto en sus amigas como en los hombres”.