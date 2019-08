Sigue la disputa entre Yanina Screpante y el Pocho Lavezzi por un penthouse

La panelista de Incorrectas aseguró que su ex es muy machista por no dejarle el departamento Fuente: HOLA - Crédito: Tadeo Jones

22 de agosto de 2019 • 16:48

Yanina Screpante y el jugador Ezequiel "Pocho" Lavezzi concluyeron en 2018 su relación de ocho años y, en una primera instancia, no se vislumbraban daños colaterales. Sin embargo, con el correr de los meses, la panelista de Incorrectas fue dejando entrever que había algunos conflictos que no terminaban de resolverse, y el principal es quién se quedará con el lujoso penthouse de 300 metros cuadrados ubicado en Vicente López que Screpante mostró recientemente en diálogo con revista ¡Hola! Argentina.

Hoy, en el programa de CNN Radio El espectador, conducido por Ángel De Brito, Pía Shaw y Pilar Smith, Screpante habló de la disputa por el departamento y fue muy dura con su expareja. "Nos separamos bien, y en una de esas charlas cuando hablamos de dividir me dijo que sí [respecto a cederle el penthouse], pero evidentemente tiene una mentalidad muy machista y cree que no me debe nada", expresó Screpante.

Asimismo, Yanina reveló que solo le pidió el departamento en cuestión y algo de dinero hasta que ella empiece a trabajar porque le parecía "que era lo que menos le iba a doler", pero que su ex "enloqueció". Recordemos que en Incorrectas, en una charla con la conductora Moria Casán, la panelista del ciclo de América aseguró que esa propiedad "era un vuelto" para él.

En ¡Hola!, Screpante también aludió a la reciente disputa. "Reclamo este departamento porque sé que no le generaría un problema. También que lleguemos a un acuerdo económico. Me fui a vivir con él al exterior porque así me lo pidió. En ese momento yo estudiaba diseño de interiores y trabajaba bastante como modelo, ayudaba a mi familia con eso, pero él me convenció y yo estaba muy enamorada", recordó la mujer con quien Lavezzi convivió ocho años.

Por otro lado, cuando fue expulsada del certamen "Bailando por un sueño", ya había anticipado que Lavezzi había cambiado mucho. "Era muy generoso conmigo, pero ya no lo es", declaró el mes pasado.