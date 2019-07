La modelo se refirió a su ruptura con el futbolista, y dejó abierta la posibilidad a recurrir a la justicia Crédito: Instagram

Yanina Screpante, la ex mujer de Ezequiel "Pocho" Lavezzi, tuvo un brevísimo paso por el "Súper Bailando", y esta mañana dio a conocer que no se retiró del certamen del todo conforme. "Enojada no me fui, pero pensé que iban a tener más consideración al puntuar a los nuevos. Porque no me perdí, no miré el piso", aseguró la exmodelo.

Sin embargo, su paso por el certamen de ShowMatch le sirvió para levantar el perfil, luego de varios años viviendo en el exterior junto al futbolista. "No bailé y ensayé más porque tampoco quiero ser bailarina, pero acepté participar del programa porque necesito trabajar. Pagan bien. Antes me habían llamado pero no podía porque acompañaba a mi expareja", apuntó en Los ángeles de la mañana.

Luego de asegurar que va a buscarse un novio "para no ser más la ex de Lavezzi", Screpante dio detalles de su ruptura. "No extraño al Pocho. Lo quiero un montón. Por eso no estoy enojada con todo lo que me hace. No lo voy a incendiar, porque tengo códigos. Pero se está comportando diferente que como lo hizo durante ocho años", dijo. "El motivo de ruptura fue su mente. Es heavy. No lo voy a decir. Pero decidimos separarnos porque no daba para más. El dice que sigue enamorado de mi, pero después se comporta de otra manera", siguió.

La diseñadora de interiores también se detuvo en la disputa económica que asoma entre ellos. "Era muy generoso conmigo, pero ya no lo es. Me separé y le dije: 'Déjame el departamento y algo de guita hasta que arranque'. Sólo quería un techo. Pero me dijo que no. Todo está a nombre de él. Cree que no me corresponde nada. No sé si se lo dice su abogado. Por ahí piensa que así voy a volver. Pero yo también tengo una abogada. Estuve ocho años con él. No esperaba esto", agregó, y detalló: "Yo quería casarme, porque creo en esa movida. Y no trabajé porque él no quería".

Sobre el escándalo con Lucia Pedraza, la actual novia de Nacho Viale, que habría tenido un affaire con Lavezzi, Screpante contó: "Pretendía ser botinera, pero no pudo. Nacho me llamó para preguntarme si era verdad y yo al principio le decía: 'Es imposible, el Pocho nunca haría eso'.Después lo supe".

Esta tarde, Screpante siguió con el tema desde el panel de Incorrectas y, algo más distendida, confesó que ella hizo "metrosexual" al futbolista. La producción, para avalar su palabra, compartió imágenes de Lavezzi cuando jugaba en San Lorenzo, en las que se lo notaba mucho menos coqueto que en los últimos años.