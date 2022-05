Silvina Luna, eliminada del reality, disparó contra Martín Salwe y el bullying: “Basta de meternos con los cuerpos ajenos”

“¡Al fin en la vida real! ¡Soy libre!”, dijo Silvina Luna esta mañana en el piso de Socios del espectáculo. Tras perder un intenso duelo con Majo Martino, la última eliminada de El hotel de los famosos pasó por el ciclo de eltrece y, tras contar su experiencia adentro del reality, habló de su vínculo con Martín Salwe.

“Fue la eliminación más emotiva, me lloré todo. Me llevé una amigaza [en referencia a Majo Martino] y eso lo valoro mucho, lo aprecio. Si no hubiera sido por lo físico, que ya no podía más, me hubiera quedado , pero mi cuerpo ya me estaba pidiendo un descanso”, comentó la exparticipante que, en plena competencia, tuvo que salir del juego por temas de salud.

“Yo no me imaginaba que iban a ser tan fuertes los juegos sino, no hubiera entrado pero, a la vez, valoro el tiempo que me quedé. Pensé que me iba a la semana, no me lesioné, nunca di de menos sino demás”, expresó satisfecha mientras relataba cómo fue su ida y vuelta al reality.

“Estuve cinco días internada cuando recién había pasado una semana y media de juego, tenía muchas ganas de seguir viviendo la experiencia, recién empezaba. Y bueno, volví, pero bajo ciertos cuidados. El desafío era conmigo misma todo el tiempo, superarme pero sin perder el límite del autocuidado”, aseguró.

Tras advertir que le divertía estar ahí, Luna reconoció se llevó algunas desilusiones. “Ahora que estoy viendo todo de afuera me doy cuenta que estaba viviendo otra película (…) Hay mucho bullying adentro del hotel. Hay cosas que yo descubrí estando afuera. Ver gente que pensé que era de una manera y es de otra”, indicó.

Silvina Luna, feliz, cuando ganó uno de los desafíos del reality Captura de TV

“Vos podes tener una estrategia de juego pero pasar por arriba de la gente y de sus sentimientos por la plata, no da”, agregó. Ante la insistencia del panel por saber de quién hablaba, la actriz no dudó en dar nombres: “Martín Salwe, él sabe muy bien lo que quiere. Él trabaja para las cámaras, es como el director del reality. No está mal hasta que sos mal intencionado, hasta que jugás con las emociones”, opinó, no obstante haber tenido dentro del programa una estrecha relación estrecha con el locutor.

Respecto a si tendría un vínculo amoroso con su compañero fuera del hotel, advirtió: “Yo creo que actué y siempre hice lo que sentía. Viví lo que estaba pasando ahí, lo disfruté y eso queda en el juego. No sé si [Salwe] sería una persona que conocería afuera. Ahí adentro se crea un microclima pero la realidad es que como sos afuera, sos adentro, no lo cambiás. Él tiene una forma de dirigirse a las mujeres, un estilo de frialdad que es para observar”.

Acto seguido, aseguró que con Majo Martino, su contrincante en el duelo que la dejó fuera de certamen, sí permanecerá vinculada de ahora en más. “Con Majo vamos a seguir con esta amistad. Me sorprendió Matilda. Admiro su fortaleza y entereza. Walter [Queijeiro], Pato [Galván], me llevo mucha gente linda”, señaló respecto a otros participantes.

Silvina Luna debió ser internada tras los primeras competencias físicas del programa

Por último, la modelo habló de las críticas en redes sociales a su cuerpo, más precisamente a su cara por el uso de corticoides : “Voy en camino a la sanación, nunca bajo los brazos y trabajo mucho mi cuidado personal a nivel físico, y también interno. Yo siento que entré muy fuerte al reality, emocional y mentalmente, no tanto físicamente, como vieron... Antes era una Silvina con muchas inseguridades, muchos miedos pero siempre fui para adelante, busco avanzar y transitar las cosas de pie. Todos tenemos nuestra lucha y lo lindo es poder seguir de pie y la bendición llega”, reflexionó.