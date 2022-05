Se conocieron audios reveladores entre Luciana Salazar y Martín Redrado: “Me duele saber que a mi hija la dejaste por nada”

Tras la nota que Martín Redrado dio en Socios del espectáculo -en la que aseguró que Matilda Salazar no es su hija- se filtraron audios reveladores en los que el economista le pide a Luciana Salazar la revinculación con la pequeña y ella se la niega. Según contaron en el ciclo conducido por Rodrigo Lussich y Adrián Pallares, estas conversaciones son parte de la causa judicial entre la modelo y el expresidente del Banco Central y datan de hace tiempo.

“ Sos inestable para todo, sos inestable para la relación con mi hija, entonces yo no puedo estar con una persona que es inestable. No puedo. Es la segunda vez que la lastimás ”, le recrimina Salazar a su ex en un primer audio. Mientras él propone “hacer terapia” para solucionar el tema, ella asegura que hay una promesa que le hizo a su hija y que no va a volver atrás. “Yo ya te hice una promesa que no puedo cambiar. Hay una cosa madre que está por encima de todo”, dice firme en su postura.

“Vos estás demostrando ser una gran madre, una gran mujer, supongo que en algún momento Matilda preguntará y si hay algo que yo pueda hacer...”, le dice Redrado intentando un acercamiento. “Martín, a Matilda ya la perdiste, lo que perdiste no lo recuperás”, le contesta ella enojada. “Sí, pero en algún momento va a preguntar”, insiste él. Mientras la modelo asegura que cuando la pequeña pregunte ella le contará la verdad, el economista no se da por vencido: “Yo creo que en algún momento va a querer hablar conmigo, creo que te equivocas ahí” , expresa al tiempo que Salazar advierte que no va a permitir que su hija vuelva a hablar con él.

“Bueno, cuando tenga 18 años entonces”, insiste Redrado. “Yo lo dudo, sabiendo lo que le hiciste a la madre lo dudo. Lo perdido, perdido está. Ella se va a quedar con la persona que le dio lo que le tenía que dar”, dice ella sobre el final del primer audio.

Sin embargo la charla siguió, aunque sin acuerdo. En una segunda parte, queda expuesto que fue Redrado quien le pidió a la modelo conversar sobre este tema para llegar a un acuerdo y poder volver a tener vínculo con Matilda. “No le encuentro solución a este tema. Vengo acá porque vos me lo pediste, pero yo no le encuentro solución (…). La charla me la pediste vos. A mí el psicólogo solo no me sirve de nada, te sirve a vos, te cambia a vos, pero la relación con mi hija no te la va a cambiar ”, señala molesta.

“Si vos decís ‘la relación con mi hija está cortada’, me parece que no hay nada que yo pueda hacer entonces (…). Me pareció que quizá había un arrepentimiento. Si establecimos un canal de diálogo lógico, razonable, tratemos de buscar soluciones”, vuelve a insistir Redrado. “Pero qué solución podés encontrar frente a eso si yo ya hice una promesa. Yo no voy a romper esa promesa, así que fijate cómo hacés. Explicame”, lo increpa la actriz.

Tras un largo silencio, el economista parece buscar soluciones, aunque sin éxito: “ Primero, pidiéndote disculpas públicas. Si ya me dijiste que ya está el tema con tu hija, no sé que puedo inventar. Ya te dije que me equivoqué ”, se lamenta.

El tercer y último audio es aún más explosivo. En él, Salazar deja expuesto que Redrado ha intentado acercarse a ella de manera amorosa mientras estaba en pareja con Lulu Sanguinetti y confiesa el motivo por el cual jamás romperá la promesa que hizo sobre no volver a permitir que el economista tenga un vínculo con la menor.