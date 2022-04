El Hotel de los Famosos: tras recibir los resultados de un análisis de sangre, Silvina Luna debió ser internada

Tras el desafío de la semana entre los miembros del staff, Silvina Luna comenzó a sentirse mal. “ Después del juego, me fui a bañar y me empecé a sentir mal, con mucho dolor de cabeza, palpitaciones. Me tomaron la presión y la tenía muy alta; y yo suelo tenerla baja ”, les contó la actriz a Majo Martino y Sabrina Carballo. Y siguió su relato: “Me asusté, me puse nerviosa. Lo más probable es que me haya deshidratado en el juego. Por eso tenía la boca seca”.

Luego, le contaría a Melody Luz: “Después, no comí nada, hasta hoy en el desayuno. Me pusieron suero para hidratarme y me dieron una pastilla para bajar la presión, porque no me bajaba. Vinieron los médicos, me hicieron un electro. Hoy me levanté y me había bajado, pero me volvió a subir”. Al ir de nuevo a la enfermería para que le sacaran sangre descubriría que, además, tenía unas líneas de fiebre.

Al llegar los resultados, la médica le informó que muchos valores, incluido el de la creatinina, no estaban dentro de lo esperable. Al enterarse, la actriz rompió en llanto. “No me quiero ir”, se la escucha decir, mientras se recuesta en la camilla del consultorio.

“Me dieron los niveles elevados, así que me voy a internar ahora para que me nivelen”, les contó a sus compañeros entre lágrimas. “No quiero llorar... Ya estoy acostumbrada a esto; son episodios que tengo cada tanto. Pensé que acá lo iba a poder sostener”. En diálogo con Leandro “Chino” Leunis, agregaría: “ Empecé a sentir un desgaste muy, muy grande, además de las lastimaduras y las cortaduras. Y tenía los ojos muy rojos. Hablé con mi médico personal y me recomendó que me vaya de acá. Y sé que si me interno ahora, voy a poder recuperarme y si no voy, es un riesgo grande ”.

Mientras la mayoría de sus compañeros despedía a Luna, Kate Rodríguez decidió quedarse sola en la habitación. “Si estuviera en su lugar, no me gustarían los abrazos, los besos... Odio las despedidas, ese momento dramático. No me gusta y no me hace sentir bien”, fundamentó su ausencia. Estévez, Caniggia, Galván y Queijeiro tampoco estuvieron presentes.

La noche de pasión de Alex Caniggia y Melody Luz

La ganadora del desafío del miércoles, Melody Luz, tuvo como beneficio pasar la noche en la suite especial y eligió hacerlo junto a Alex Caniggia. Luego de prestarse a una serie de juegos planteados por la producción, en los que pusieron a prueba sus sentidos, la bailarina y el heredero mediático de Claudio Caniggia no cumplieron con las expectativas que ellos mismos habían generado y, a juzgar por lo que mostraron las cámaras, durmieron como angelitos.

Al llevarles el desayuno, Nicolás Maiques no se anduvo con rodeos y les preguntó si habían tenido sexo. “No sabemos”, se limitó a responder la bailarina. Caniggia, a su vez, recurrió al clásico “los caballeros no tienen memoria”. Sin embargo, luego revelaría a solas y ante las cámaras: “Cucharita, mimitos, chirlos, apretada, manos que vienen y van, besos, pasión, fuego. Alta noche, hermosa. La mejor noche hasta ahora”.

Luego, mientras charlaba con Pato Galván y Maximiliano “Chanchi” Estévez, Alex contó cómo fueron sus primeros encuentros con Diego Maradona. “La primera vez que lo vi yo era chiquito y todos le pedían fotos. Estábamos en una habitación, en Londres, en el penthouse del Four Seasons. Y me dice: ‘Che, pibito, nos sacamos una foto”. Yo me negué y el se reía”.

“Íbamos a clubes, a todos los partidos con mi viejo, viajábamos... No le gustaba estar solo nunca al Diego. Tenía que estar re activo con los pibes. Siempre me decía: ‘Quedate a hacerme compañía, pibe, no te vas a ir a dormir’. Porque, todos querían irse a dormir menos él. Le decían: ‘Mirá, Diego, son las 5 de la mañana...’. Mi viejo me miraba como preguntándome si me quería quedar con él. Me quedaba, y me daba habanos, whisky”, reveló,

Una de las actividades más importantes del día fue el desafío entre los tres nominados, Matilda Blanco, Imanol Rodríguez y Galván, para determinar quién sería el primer duelista de la semana. Como la semana pasada, la competencia, que combinó pruebas físicas y de motricidad, se llevó a cabo en el laberinto montado en los jardines del hotel.

A pesar de que durante la prueba a Galván se le desacomodó una de las rodillas, logró llegar al final, como sus otros dos compañeros. El ganador resultó ser Imanol, seguido por Galván. De esta manera, Blanco se convirtió en la primera duelista de la semana .

El segundo duelista saldría de una votación de todos contra todos. Antes de ese momento, Martín Salwe intentó convencer a sus compañeros de que votaran a Kate Rodríguez, “acusándola” de ser bipolar. Noya, a su vez, se diferenció de sus aliados y tras hablar con ella se dio cuenta de que en algunos de sus planteos tenía razón. “Además, me rompe los huevos que decidan a quién votar para que compita con Matilda. ¡La adoro a Matilda, pero hasta estaban pensando en votar a Silvina!”, reveló. Al Chanchi ese cambio de postura no pareció gustarle demasiado y le propuso a Caniggia ir por el actor.

La nominación

En la votación, la última discusión con la modelo panameña, luego de que un almohadón tirado por Martínez diera de lleno en un vaso que terminó rompiéndose frente a Kate y derramando sobre ella un termo de café caliente, fue definitoria. Tan importante como el cambio de postura de Noya.

“El título de mi voto es ‘efecto aire acondicionado’”, comenzó explicando Galván. Y continuó: “Tiene que ver con dos personas con las que más conviví y no es casualidad que fue con las únicas personas con las que tuve algún tipo de chispazo. Una de ellas se me acercó a hablar y lo pudimos solucionar. Con la otra, intenté hablar, pero sentí que no me escuchó. Mi voto es para Walter”.

Estévez, a su vez, no cumplió su palabra de votar a Noya: “Es una cuestión de piel. Intenté acercarme de alguna manera y no encuentro respuesta. Mi voto es para Kate”. A su turno, Alex sí cumplió su promesa: “Es por rencor. El otro día, en la competencia, quedé recaliente. Me ganó alguien que no me puede ganar a mí. Encima, tiene un corte nuevo que es ‘el niño rata’. ¡Cómo me puede ganar ese ser! Ya no es más mi hermano, no es el ‘ardilla’, es el ‘niño rata’. Tiene el corte de un champiñón”.

Llegó el turno de Salwe, y no hubo sorpresas, pero sí un enredo de palabras y contradicciones: “Intenté cambiar mi voto, toda la semana. No pude. Me quedo tranquilo que me genera espacio, di lugar a eso, a que haya un diálogo, una charla para conocerse. Fue imposible. No habla, duerme mucha siesta, no tiene onda. No tengo nada con nadie, sí con ella. Me quedo tranquilo con que me di la oportunidad, por los menos, de que este no sea mi voto. Como no me queda otra, mi voto es para Kate”.

“Se me hace bastante difícil este voto porque siento que no tengo nada en contra de nadie. Por estrategia, sabiendo que la duelista va a ser Matilda, pensé que compita con alguien que más o menos pueda estar a su nivel. Mi voto es para Pato”, expuso Melody Luz.

Lissa Vera, una de las que tiró almohadones a la mesa en la que sus compañeros estaban cenando, a su vez, indicó: “Hubo algo que no me gustó ayer a la tarde. Me pareció innecesario. No era necesario sacar el tema, no fue la intención lastimar a nadie, pero creo que se hizo un apocalipsis innecesario y se sacó el asunto cuando nadie preguntó. Mi voto es para Walter”. Queijeiro fue una de las pocas personas del hotel en entender el enojo de Kate luego del almohadonazo y por eso terminó siendo separado del grupo de los más fuertes.

“Creo que mi voto para esta persona es porque creo que quizás va a ser un poco más equitativa la competencia con Matilda. Es para Pato”, reveló Carballo, en consonancia con algunas de las personas de su grupo. Y llegó el turno de Kate, que estuvo los últimos dos días pensando qué diría en este momento: “Tengo muchos motivos para votar a esta persona. Primero que nada, me parece una persona recontra falsa, así, de entrada. Lo que pasó ayer, que fue un chiste, no me lo voy a tomar como que lo hiciste a propósito, pero si yo no me levanto a tiempo, el vidrio me cae encima. Un pedazo de vidrio me entra en el ojo y yo estoy en mi casa ahora mismo, fuera de competencia. Entonces, el chiste no me gustó y entonces nomino a Majo Martino”.

Leunis no quiso desaprovechar la posibilidad de generar más conflicto y le preguntó qué quería decir con “falsa”. “Es una persona que no se muestra como es. Es de las que anda metiendo cositas en la cabeza de la gente. Y está bien que esa sea su estrategia. A mí, no me gusta”, explicó la panameña.

“Yo no tengo estrategias”, la interrumpió la periodista. “Es tu manera de verlo y no te voy a discutir, porque así como yo no comparto actitudes tuyas, eso no hace que te vea como una mala persona; todo lo contrario. Pensá lo que quieras. Yo no me voy a ocupar de modificar el pensamiento de otra persona porque tengo muy en claro quién soy yo, qué es lo que hago y cómo me manejo”, agregó. Y explicó los motivos de su nominación. “Mi voto tiene que ver exclusivamente con una cuestión de convivencia; por un hecho puntual. Yo sí siento que tengo afinidad... De hecho, hasta me cuesta poner este voto, aunque ahora no tanto. Después de este acto infantil que tuvimos parte del staff, este acto de rebeldía, que terminó mal, fui a hablarle para ver si estaba bien o si necesitaba algo. Y me sacó a las puteadas limpias Mi voto es para Kate”.

Dolido por lo que había escuchado minutos antes, Noya, a su vez, indicó: “Hay que poner un freno a algunas situaciones, más allá de los chistes, los juegos, las cargadas, cada uno tiene que marcar su lugar. Me tengo que hacer respetar”, y le devolvió la gentileza a Caniggia. Quizá viendo que los números ya no daban, Blanco no votó como sus amigas dentro de la casa, a pesar de haber sido ella quien les dijo que prefería enfrentarse con Galván en la nominación. “Tal vez busque irme con mucha dignidad. No sé cómo va a ser el juego y a mí me cuestan los juegos en los que hay que poner el cuerpo. No hay reencores, no hay nada. De hecho, no hay relación. Pienso en Kate”.

Luego fue el turno de Maiques, quien ingresó al hotel en reemplazo de Leo García y a quien sus compañeros estaban imposibilitados de votar. “Cuando llegué, todos me trataron muy bien y nadie me trató mal, particularmente. Pero hay una persona que no me trató, directamente. Comparto lo que siente Matilda, entonces, mi voto es para Kate”, expresó el actor de Floricienta.

Imanol Rodríguez indicó: “Mi voto es para una persona a la que mi nominación no la afecta. No tengo ningún motivo para votar a alguien. Midiendo los números, mucha difrencia mi voto no hace. Mi voto es para Alex”. Queijeiro, a su vez, precisió: “Me hubiera gustado votar antes, cuando las cosas estaban más parejas, porque este voto lo tenía pensado más allá de los resultados. Es más que nada por el tema del juego, porque si Matilda se animaba le podría haber hecho fuerza y choque. Pensando en Matilda, este voto es para Majo Martino”. Ese segundo voto pareció molestarle aún más a la periodista.

De esta manera, Rodríguez se convirtió en el la segunda duelista que el viernes competirá por su permanencia en el programa. “A la gente le asusta lo distinto. Esta semana vas a volver a ganar y a la mayoría de los boludos les gusta estar del lado de los ganadores. De a poquito te los vas a ir comprando y después ves qué hacés con cada uno”, le aconsejó Galván.

La presencia de la bailarina claramente desequilibra a algunos de sus competidores, y eso quedó en evidencia en los diálogos que se dieron a sus espaldas tras la nominación.

Lissa Vera la acusó de estar en la competencia para ganar el premio y aseguró que los demás están allí para hacer amigos, mientras que Chanchi y Salwe aseguraron que “le falta un jugador” y “está enojada con la vida”. El locutor de ShowMatch, además, confesó que hizo lo posible por no votarla para que afuera no lo vieran como un “machirulo”.