Silvina Luna necesita recuperar fuerzas y comenzó kinesiología: “Está muy dolorida, pero recibe mucho apoyo espiritual”

A un mes y medio de su internación en terapia intensiva, Silvina Luna presentó una alentadora mejoría, aunque su estado sigue siendo crítico. Mientras enfrenta fuertes dolores, la modelo y actriz recibe kinesiología y realiza ejercicios de meditación para mejorar su cuadro.

A través del programa LAM, Ángel de Brito brindó una nueva actualización acerca de la situación actual de la exGran Hermano, que fue extubada luego de largos días en los que necesitó de asistencia mecánica para respirar.

La modelo ingresó al Hospital Italiano a fines de junio después de sufrir una complicación por una bacteria que afectó a su organismo. Luna padece una insuficiencia renal como consecuencia de una intervención estética a la que se sometió con el cirujano Aníbal Lotocki en 2010. Su situación la obliga a someterse a diálisis mientras continúa a la espera de la donación de un riñón del Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (Incucai).

“Silvina sigue en estado crítico, sigue en terapia intensiva, sigue con la diálisis intensa que la va a tener que hacer hasta que pueda sacarse la bacteria y hacer finalmente el trasplante”, confirmó Ángel de Brito ayer.

Silvina Luna permanece internada en terapia intensiva en el Hospital Italiano desde finales de junio

El periodista informó que, a causa de la internación y por estar tantos días intubada, la actriz necesita recuperar masa muscular, por lo que recibe kinesiología a diario para contrarrestar los efectos de estar acostada. “Hace un mes que está en cama con aparatos, no se levantó y tiene que volver a recuperar sus fuerzas para volver a caminar y moverse sola. El trabajo de los kinesiólogos es permanente, todos los días”, apuntó De Brito.

“También tiene, más allá de toda la medicación y los aparatos, mucho apoyo espiritual. Le estaban lloviendo cadenitas, virgencitas, cartitas que la familia va recibiendo y se lo van contando porque Silvina está consciente”, añadió el conductor.

Y agregó: “Ella está usando su celular, no para recibir mensajes, así que no le escriban; lo usa para hacer las meditaciones que ella hizo siempre y que la están ayudando a calmar el dolor, que es lo principal que siente Silvina, está muy dolorida. Se le complica dormir, se le complica moverse un poquito”, resaltó sobre sus dolencias.

El periodista contó que la modelo “está despierta pero con mucha medicación para destrabar todo el cuadro que tiene”. Según indicó, los fármacos la ayudan para poder descansar frente a los fuertes dolores que la aquejan. “Necesitan darle medicación para que descanse porque todo le duele”, mencionó, aunque registra algunas mejoras. “Le llevaron de comer y está tolerando la comida”.

De Brito también contó que “le llevaron una tarjeta cuántica, no sé quién, pero que mucha gente usa para sanar, curarse y mejorar las energías”, dijo y concluyó: “Sigue con la diálisis, tratan de limpiarla de medicamentos y los kinesiólogos están trabajando a full”.

El calvario de Silvina Luna comenzó una década atrás, después de que a mediados de 2010 se sometiera a una cirugía de aumento de glúteos en la clínica del doctor Aníbal Lotocki, quien ha sido denunciado por varias personas por supuestas prácticas fraudulentas. Tres años después de la intervención, la actriz comenzó a sentirse más cansada de lo habitual y, tras realizarse varios estudios, descubrió que presentaba niveles elevados de calcio en sangre. Más tarde se supo que eso se debía a una intoxicación de metacrilato que ingresó en su torrente sanguíneo y que le provocó un cuadro crónico de hipercalcemia e insuficiencia real.

Sobre la delicada situación, la modelo llegó a contar: “Me afectó el riñón y otras cosas. En un punto siento que me arruinó la vida. Me detectaron el problema en 2013 y, desde ahí, tengo que hacer consultas todas las semanas al médico, tengo que tomar más de un remedio por día y sufro el miedo a tener algo que no está bien en mi cuerpo y de no saber. Cualquier cosa que tengo, la relaciono directamente con eso”.

Al igual que otras mujeres, Luna decidió llevar el caso a la Justicia. En febrero de 2022, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional (TOC) porteño N º28 condenó al médico Lotocki a cuatro años de prisión de cumplimiento efectivo por lesiones graves, y a cinco de inhabilitación para ejercer su profesión. Tras esta resolución, la abogada del médico, Ileana Lombardo, apeló y todavía falta que la Justicia se expida.

LA NACION