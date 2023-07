Sin trucos: Daniel Radcliffe dio detalles sobre su “loca e intensa” experiencia como papá

escuchar

De perfil bajo y muy celoso de su vida personal, Daniel Radcliffe por fin habló en primera persona de la familia que formó con su novia Erin Darke. Y si bien no dio demasiados detalles del asunto, confirmó el nacimiento de su primogénito, a fines de abril, y definió la experiencia de ser padre de manera contundente.

La noticia del nacimiento del primogénito de quien le dio vida a Harry Potter, uno de los magos más famosos de la literatura y la pantalla grande, trascendió el 25 de abril. Ese día el actor fue visto junto a su novia empujando un cochecito de bebé por la ciudad de Nueva York.

Daniel Radcliffe y Erin Darke fueron captados durante un paseo por Nueva York cuando ella cursaba su tercer trimestre de embarazo GROSBY GROUP

El actor de 33 años, que está en pareja con la actriz de 38 desde hace una década, parecía estar disfrutando de la caminata con el recién nacido: mientras cuidaba al pequeño iba haciendo movimientos en zigzag con el carrito por la vereda. Pese a que Radcliffe intentó pasar desapercibido protegiendo su cara con una gorra de béisbol azul y un barbijo, los paparazzi de inmediato lo descubrieron.

Daniel Radcliffe junto a Rosie Coker, en una gala solidaria realizada en 2012 en Nueva York

Las imágenes del intérprete británico y su familia vieron la luz un mes después de que se confirmara que estaba esperando a su primer hijo. La pareja, que siempre mantuvo su relación fuera del ojo público, trató de preservar la intimidad del embarazo lo más que pudo, hasta que unas fotos de ella con una prominente panza llegaron a los medios.

Una experiencia “loca e intensa”

Fue durante una nota con Entertainment Tonight por el estreno de Miracle Workers, su última serie, cuando Radcliffe por fin habló de su nueva vida. Tras contar que con Erin le dieron la bienvenida al nuevo integrante de la familia a fines de abril, brindó detalles de cómo cambió su vida. “ Es genial. Es loco e intenso, pero él es maravilloso y Erin es increíble ”, compartió emocionado. “También es un verdadero privilegio pasar este tiempo con él”, agregó de inmediato.

Radcliffe hizo referencia entonces al privilegio que tanto él como su mujer tienen en relación a poder pasar todo el tiempo que quieran con la criatura. “Siempre voy a tomarme un tiempo libre, lo que no todos pueden hacer”, manifestó, y festejó el hecho de poder pasar mucho tiempo con el bebé. “Es encantador”, completó entusiasmado.

Daniel Radcliffe en Harry Potter y la piedra filosofal, cuando saltó a la fama y era apenas un niño

Cuando le preguntaron cómo la paternidad va a afectar sus futuros trabajos, Radcliffe fue contundente: “Creo que ciertamente lo hará. Todavía no ha afectado las cosas, pero realmente me gusta pasar tiempo con él y creo que lo extrañaré cuando vuelva a trabajar más adelante en el año”, reflexionó. “Definitivamente seré, creo, un poco más selectivo”, agregó sobre los papeles que aceptará. “ Siempre he sido selectivo, pero creo que probablemente trabajaré un poco menos durante los próximos años ”, aclaró.

Si bien todavía no era de público conocimiento el embarazo de Erin, en una entrevista con la revista People en marzo, Radcliffe habló del gran momento personal que estaba atravesando. “Tengo una vida muy agradable. He estado con mi novia durante casi una década”, compartió. “Estamos muy felices”.

Una historia de amor que nació en un set de grabación

Radcliffe y Darke se conocieron en 2013 durante el rodaje de Kill Your Darlings, película en la que protagonizaron una escena de sexo inolvidable. “Será una gran historia para contarle a nuestros hijos algún día por lo que hacen nuestros personajes entre ellos”, bromeó el actor en una entrevista para People TV en 2019 sobre cómo conoció a su actual mujer.

Erin Darke y Daniel Radcliffe durante el estreno de una película Arturo Holmes - WireImage

A lo largo de estos diez años solo se han mostrado juntos en pocas oportunidades, incluso son contadas las veces en las que él habló de ella en alguna entrevista. Una de las primeras veces que fueron fotografiados fue en la entrega de los premios Tony en 2014. Otra fue en marzo de 2022, cuando ella lo acompañó a la avant premiere de la película La ciudad perdida.

“Crecí haciendo muchas cosas que me hacían pensar: ‘Esto es muy raro. Nunca seré capaz de hacer esto con una chica’. Pero eso es lo maravilloso del momento en el que encuentras a la persona con la que se supone que debes estar. Puedo hacer todas estas cosas y a ella no le importa”, reveló en una entrevista con Radio Times en 2020 sobre lo bien que se siente al lado de Darke.

Su necesidad imperiosa por mantener su vida privada alejada de los medios hizo que no resulte extraño que la pareja decida mantener en secreto el embarazo de la actriz hasta hace unos días, cuando fue descubierta con una gran panza en la vía pública.

