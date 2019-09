Sinéad O'Connor relató una "aterradora" pelea con Prince

Sinéad O´Connor

17 de septiembre de 2019

" Prince trató de golpearme. Fue una experiencia muy aterradora", dijo Sinéad O'Connor ayer en el ciclo inglés Good Morning Britain. Esa fue respuesta que dio ante la pregunta del conductor sobre si alguna vez conoció al músico fallecido en 2016, autor de la canción que la hizo famosa, " Nothing Compares 2U".

"Me convocó a su casa una noche y tontamente fui sola. Él estaba incómodo con el hecho de que yo no era su protegida, pero acababa de grabar su canción", explicó Sinéad, que la semana pasada anunció su vuelta a los escenarios.

Y continuó: "Como él quería que yo fuera su protegida, me ordenó que no maldijera en mis entrevistas. Le dije a dónde podía irse y fue por mí. Subió las escaleras y tomó una almohada con algo duro adentro. Salí corriendo de su casa, escondiéndome detrás de un árbol".

Ante la sorpresa de los periodistas les dijo que no era broma y que fue algo muy serio lo ocurrido. "Eran las cinco de la mañana y él con su auto me perseguía (...) Todo terminó cuando toqué el timbre en una casa y entonces él se fue. Eso era lo que mi padre siempre me decía que hiciera en una situación como esa", relató.

"Luego no me lo crucé nunca más. Mi productor había sido el manager de Prince y se demandaban mutuamente todo el tiempo y creo que yo quedé atorada en el medio de eso (...) [Prince] estaba metido en drogas duras y oscuras en ese momento. Las drogas y el alcohol ponen agresivos a todos", dijo.

Además explicó que ella no fue la única que sufrió un acto violento por parte del músico: "Una de las chicas de su banda estaba en el hospital con las costillas rotas en ese momento, y sé de otras mujeres que fueron atacadas por él".