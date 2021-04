Sofía Vergara le ganó la batalla a su ex por la custodia de sus embriones congelados

Sofía Vergara terminó por vencer en la batalla legal que mantenía con su expareja, Nick Loeb, por la custodia de los embriones que habían congelado mientras estaban juntos. La decisión final de la apelación fue en contra del empresario, de quien la actriz se separó en mayo de 2014.

El pleito comenzó en 2017 cuando la intérprete presentó unos documentos legales a la corte en California con la esperanza de impedir que su ex pudiera usar, sin su consentimiento por escrito, los preembriones que habían congelado para usar en un tratamiento de fertilización in vitro en el Centro Reproductivo ART en Beverly Hills. La pareja había tomado esa decisión en 2013 para realizar un tratamiento que, finalmente, no realizaron.

Un juez ya había fallado a favor de la actriz al advertir que ambos habían acordado mediante un documento firmado en la clínica de fertilidad que deberían estar de acuerdo para el uso de los embriones. Si bien Loeb había hecho objeciones al fallo, no obtuvo lo que buscaba. Según pudo saber People, a través de documentos judiciales, un juez rechazó los intentos finales el pasado lunes.

En los documentos obtenidos por el citado medio, el juez manifestó que cualquier acción de Loeb “para provocar la implantación de los embriones en una gestante subrogada, o por otro medio de gestación, constituye una violación a lo firmado entre las partes”. El empresario argumentó anteriormente que firmó este formulario bajo “coacción”, pero el tribunal determinó que “la directiva de formularios no es nula o anulable con base en la defensa de coacción de Loeb en cuanto a su ejecución”. Además, encontró que no hay ningún “hecho material” que respalde su afirmación anterior de que él y Vergara tenían un “acuerdo oral” que le permitiría implantar los embriones en una madre sustituta.

Vergara, de 48 años, y Loeb, de 45, terminaron su compromiso en mayo de 2014 después de haberse sometido a fertilización in vitro el año anterior. Ella es madre de Manolo, fruto de su relación con el empresario Joe González y está casada con Joe Manganiello desde 2015.

Como resultado, el tribunal determinó que “existen motivos suficientes para una medida cautelar permanente”, lo que significa que Loeb no puede utilizar los embriones ni demandar en su nombre en ninguna capacidad sin el consentimiento de Vergara. Los documentos también revelan que el empresario “violó materialmente” lo firmado al establecer un fideicomiso para los embriones bajo la ley de Louisiana; también al intentar obtener el estatus legal de los embriones y al demandar en nombre de los embriones e intentar obtener la custodia. Loeb dijo en un comunicado que “el juez estaba claramente influenciado por Hollywood”.

LA NACION