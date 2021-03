Sol Pérez sobre los participantes de MasterChef: “Hay gente que se hace la buenita y nada que ver”

Pocas horas después de haber sido eliminada de MasterChef Celebrity, Sol Pérez se subió al auto de Robertito Funes para participar del ciclo ViajeChef, en donde habló sobre sus compañeros del reality show.

“Era un grupo muy buena onda. Había personas olvidables, claramente, como pasa en cualquier lugar”, expresó entre risas negándose a dar nombres en concreto.

“Si uno va y labura con buena onda tenés cero posibilidades de enfrentarte con alguien”, dijo sobre cómo evitar los conflictos. “Empezás a no hablarle a esa gente, no es parte de la existencia y ya está”.

Dejando a criterio de la imaginación del público, Pérez aseguró que no todos los participantes son como se perciben. “Hay gente que se hace muy la buenita y nada que ver”.

Cande Vetrano sobre su pelea con Alex Caniggia

MasterChef Celebrity: la amenaza de Dani la Chepi a Alex Caniggia - Fuente: Telefe

Hace unos días, durante una de las emisiones de MasterChef Celebrity, Alex Caniggia se enojó con Candela Vetrano porque no le cedió una cacerola y le respondió sin filtro con un gesto grosero. El mediático intentó intercambiar con la actriz un wok por una cacerola, pero ella se negó. “La voy a usar, perdón. Todavía no llegué al paso pero la voy a necesitar”, le dijo ella, lo que enfureció a Caniggia que no pudo evitar levantarle el dedo mayor como una clara señal de insulto. “Ahora la voy a eliminar, el próximo domingo queda afuera”, insistió el participante apodado “El Emperador”.

“Yo no vi el ‘fuck you’, pero después cuando me dijeron que me lo había hecho respondí: ‘¿qué?’. Es un gesto horrible pero yo no soy resentida”, expresó Vetrano en La peña de Morfi, en donde además le mandó un mensaje a su compañero. “Él piensa que nos va a limpiar a todos pero no va a ser tan fácil”.

LA NACION