Sol Pérez se recibió de abogada y mostró cómo festejó en sus redes

Luego de años de estudio, esfuerzo y dedicación, la modelo y panelista Sol Pérez logró recibirse de abogada en la Universidad del Siglo XXI. Así lo comunicó a través de sus redes sociales, donde compartió el esperado momento en el que dio por finalizado sus estudios y se llenó de saludos por parte de sus colegas y sus miles de seguidores.

Toda esta historia comenzó a fines de marzo, cuando la influencer preocupó a los fanáticos que tiene Instagram con una publicación que dio a pensar. “Hace más de un mes que no entreno. Hoy tengo otro objetivo, otra prioridad que no me lo permite… pero hoy, cuando me desperté con mi cabeza llena de mier..., me recordé que no pasa nada, que no hay que exigirse tanto a veces. Y se los quería compartir por si alguna o alguno está colapsado como yo”, señaló junto a una imagen contra el espejo. “No queda nada”, le comentó su marido Guido Mazzoni junto a emojis de libros, en referencia a lo que se vendría.

Todo esto se trataba de la última etapa de estudio de Sol Pérez, quien estaba preparándose para concluir su camino como estudiante de abogacía. Este viernes por la tarde, finalmente la panelista de Gran Hermano (Telefe) publicó un reel en el que se la vio con un cartel que decía: “Soy abogada, Dra. Pérez”. Además, allí se veían varias imágenes vinculadas a la profesión y la Universidad de fondo.

“¡¡¡Soy abogada!!!”, manifestó en el pie de la publicación que tuvo más de 150 mil likes en pocas horas. En la caja de comentarios, como era de esperarse, le escribió su marido: “La que todo lo puede. Gracias por tanto”. Asimismo, le comentaron diversas figuras del medio, como Georgina Barbarossa. “Bravo bebita, te felicito mi amor”, señaló la conductora. Otra que la felicitó por este importante paso fue su compañera de radio, Carolina Resch, quien manifestó: “¡Qué alegría Sol! Pensar que te vi durante los años que compartimos en la radio esforzarte tanto para rendir al 100% en todo y estudiar al mismo tiempo. ¡Te felicito!”

Los saludos que recibió Sol Pérez luego de recibirse de abogada Instagram: @lasobrideperez

Por otro lado, su marido Guido Mazzoni también compartió un reel en su red social donde mostró cómo fue el momento después de rendir. “¿Qué se sacó?”, le consultó al profesor, quien le respondió: “Diez”. “¡Vamos! Andá a buscarla al ángulo”, celebró el empresario ante las risas de su mujer que comenzó a bailar de felicidad. Luego, mostró cómo se iban de la Universidad a la luz del sol y le consultó: “¿Quién es abogada?”. Por último, la modelo hizo el tradicional lanzamiento de sombreros de graduados, mejor conocidos como birretes.

En todo este contexto, la casa de estudios también decidió felicitar a la figura pública por haber concluido con la carrera. “La reconocida periodista y presentadora de televisión argentina finalizó sus estudios de la carrera de Abogacía y tuvo su esperada celebración en nuestro Campus”, señalaron y luego añadieron: “Nos llena de orgullo de que cada vez más estudiantes se conviertan en profesionales, luchando por sus sueños y cumpliendo su propósito. Genia Sol”. En la caja de comentarios, Sol Pérez les envió un mensaje: “¡Una felicidad enorme! Gracias”.