Sophie Turner, ¿como Boy George en la biopic del cantante?

El cantante dijo que desde las redes le sugirieron que la actriz sería perfecta para el papel, aunque otros lo criticaron; qué opinó la actriz de Game of Thrones

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de junio de 2019 • 09:52

Frente a los éxitos de Bohemian Rhapsody y Rocketman, films que abordan la historia personal de los ídolos Freddie Mercury y Elton John respectivamente, en junio se había anunciado que estaba en preproducción una biopic musical sobre la vida de Boy George , el icónico cantante de Culture Club.

Es por esto que en estas semanas MGM, la productora encargada del film, está evaluando quienes podrían interpretar a George, aunque desde las redes ya muchos fans se han encargado de sugerir nombres. Uno de ellos le llamó la atención al cantante, quien dijo esta semana en una entrevista radial: "Ha habido algunas sugerencias realmente interesantes. Una de las más interesantes fue Sophie Turner ".

La actriz contestó que para ella es un halago parecerse a él porque es un hombre bello Fuente: Archivo - Crédito: Latinstock

En el programa de radio australiano Fitzy and Wippa, que replicó Vogue, el cantante explicó que si bien cree que la estrella de Game of Thrones haría un gran trabajo, más allá del parecido de sus rostros, la inclusión de Turner originaría mucha polémica. "Creo que eso molestará a la gente, lo que realmente me gusta. ´Oh, ella no puede interpretarte, es una mujer´. A mis 17 años me habría gustado mucho ser ella", dijo el artista.

Por su parte, Turner le contestó al cantante desde Twitter. "Estoy tan triste Boy George", ante las críticas negativas en las redes.

Es que la misma Sophie sabe que se parece mucho al cantante. A principios de este mes, la actriz contestó a algunas de las preguntas más buscadas en la web para una nota de Wired y una de ellas era si la artista era pariente del exlíder de Culture Club. "Tengo siempre presente a Boy George ¿y sabes qué? Lo conocí y conocí a su hermano y me dijeron que me parezco a él. Y me pregunté si era un cumplido o no, pero sí, es un cumplido porque es un hermoso hombre. Pero no, no somos parientes".