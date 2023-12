escuchar

Luego de su escandalosa separación de Joe Jonas y cuando parecía que su vida amorosa había tomado un rumbo estable de la mano del aristócrata inglés Peregrine Pearson, Sophie Turner volvió a ser noticia: la actriz inglesa se dejó ver muy cerca de una amiga en las calles de Londres. Lejos de ocultarse, la estrella de Games of Thrones se dejó fotografiar mientras besaba a una mujer luego de salir de una cafetería en Notting Hill. Antes, se las pudo ver cómplices y a pura risa durante la velada. ¿Quién es la chica del beso?

La salida de chicas tuvo lugar el jueves pasado y quien compartió la tarde con Turner fue Tabitha Doherty . Según escribió el diario Daily Mail, tomaron un café en una mesa ubicada en la vereda del local para poder disfrutar también de un cigarrillo. Para la salida -y para combatir el frío intenso inglés-, la estrella eligió una campera puffer negra, una bufanda verde, calzas grises y zapatillas deportivas. Y completó el look con un bolso tote color natural y lentes de sol de gran tamaño.

Sophie Turner pasó una tarde de chicas con su amiga Doherty en Londres Mega/The Grosby Group

Luego de disfrutar de una bebida, de reírse a carcajadas, de charlar y de hablar por teléfono, la salida llegó a su fin. Tras dejar la mesa vacía y de pie junto al local, Sophie le dio un beso en la boca a Doherty, quien no rechazó el gesto. En medio de su romance con Pearson, la situación llamó la atención y la imagen se hizo viral. Si bien muchos pensaron que podía tratarse de una nueva relación sentimental, no fue más que una burla a los paparazzi que, atentos, esperaban para tomarle una foto. Turner, cansada de sentirse observada, optó por reaccionar de una forma que los fotógrafos no esperaban. En cuanto a quién es la mujer que estaba con la actriz, trascendió que se trata de Doherty, una amiga muy cercana que desde hace varios años se dedica a las relaciones públicas.

Turner y Doherthy eligieron una mesa afuera de un pequeño café de Nothing Hill. Allí compartieron una bebida, se rieron a carcajadas y charlaron por teléfono. El llamativo beso llegó después... Mega/The Grosby Group

El beso entre Turner y Doherty sorprendió a los paparazzi, pero se trató de una humorada de la actriz, que está cansada del asedio de los fotógrafos Mega/The Grosby Group

Un amor que crece

Las fotos de Turner y Doherty aparecieron en la prensa mientras su flamante romance con Peregrine Pearson supera el título de “aventura” para convertirse en una relación más seria. Según el Daily Mail, desde el entorno de la actriz aseguraron que se está “encontrando a sí misma” a través de su vínculo con el aristócrata británico luego de su sorpresivo divorcio de Joe Jonas. Incluso, una fuente cercana a la actriz confesó que ella y Peregrine, de 29 años, se encuentran en un “período de luna de miel” y que él fue un apoyo fundamental para ella luego del fin de su matrimonio.

La última vez que se los vio juntos fue el fin de semana pasado en el Palacio de Blenheim, donde compartieron tiempo con amigos en común. La salida sucedió pocos días después de que fueran fotografiados compartiendo otro apasionado beso en público. “Sophie se sintió herida por su ruptura con Joe, y salir con Perry realmente la ha tranquilizado”, agregó la fuente. “Al principio, pensó que no iba a ser más que una aventura y se estaba divirtiendo mientras eso le distraía de sus luchas con Joe y el divorcio. Entonces se dio cuenta de que tenía que dejar de sentirse mal y aceptar que Perry seguía persiguiéndola. Luego empezó a pensar cada vez más en él y a disfrutar del tiempo juntos”, siguió. “Ella se está encontrando a sí misma nuevamente a través de Perry, está sonriendo nuevamente”, cerró contundente.

Días atrás, los paparazzi captaron nuevamente a Sophie Turner junto a Peregrine Pearson. La pareja se mostró muy sonriente mientras caminaba por la calle luego de almorzar en un restaurante Splash News/The Grosby Group

Peregrine John Dickinson Pearson, también conocido como Perry, es el quinto vizconde de Cowdray. Hijo de Michael Pearson y Marina Pearson, nació en 1994 en medio de una gran riqueza: se dice que la fortuna familiar alcanza los 224 millones de libras esterlinas. Su padre es dueño de una importante porción del imperio mediático Pearson y una finca de más de 6600 hectáreas en West Sussex que alberga al club de polo Cowdray Park, donde jugaron el príncipe William y Harry. Perry, además, es director de una empresa de promoción inmobiliaria de Londres.

Hasta hace muy poco tiempo, Pearson mantuvo una relación sentimental con la princesa Maria Olimpia de Grecia y Dinamarca, una de las ahijadas del rey Carlos. Según confirmó la misma Olimpia al medio inglés The Telegraph, la pareja comenzó a salir en 2020. La ruptura se hizo oficial un mes antes de que trascendiera su relación con Turner.

