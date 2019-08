Sophie Turner y su inteligente respuesta a una publicación que cuestionó su estilo

Nunca falta un gurú del estilo en estos tiempos de alta exposición en las redes sociales para decir qué look va y cuál no. Y quienes están siempre en su foco son los famosos. Esta semana Sophie Turner fue criticada por un portal de noticias por su estilo casual, pero la joven no se quedó callada.

Con dos fotos de la actriz caminando por la calle con medias y ojotas deportivas, el sitio web posteó desde su cuenta de Twitter: "Sophie Turner esta intentando que esto tan controvertido se convierta en tendencia".

La rubia no tardó en contestar desde esa misma red social: "No. Todos hemos estado sacando la basura de esta forma durante años y lo saben. No estoy intentando que pase nada más que darle a mis pies un poco de ternura y cuidados necesarios".

Nadie sabe si será o no tendencia, pero la respuesta de Turner fue bien clara y con humor. Recordemos que ella misma dijo alguna vez que se sintió acosada no sólo por los medios, sino también por la gente que opinaban de ella en las redes sociales. "A veces buscaba mi nombre en las redes para ver qué decían de mí. Era angustiante. Por suerte, ya me relajé un poco y a veces contesto cuando siento que tengo que contestar", había dicho en una entrevista en abril pasado.

Más allá de ese cuestionamiento, Turner suele ser una de las más alagadas por cómo se presenta en las alfombras rojas. Sin ir más lejos, anoche se la vio junto a su pareja Joe Jonas en los MTV Music Awards luciendo un vestido en blanco y negro que acentuaba sus curvas. Feliz -y muy superada en cuanto a las críticas-, la actriz se mostró en sus redes sociales muy divertida con Joe y más amigos y amigas festejando el premio que recibieron los hermanos Jonas por el video de "Sucker".