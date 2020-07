Sorprendida por la renuncia de Coronel, Dumas negó haber maltratado a su compañera Crédito: elnueve

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 21 de julio de 2020 • 13:27

Tras la renuncia de Marcela Coronel a Hay que very el contundente descargo que en el día de ayer hizo en una entrevista con LA NACION, Denise Dumas volvió a hablar del tema y se mostró sorprendida por los dichos de la periodista, ya que la consideraba "una amiga".

"Hoy estoy un poquito más tranquila pero no paro de sorprenderme. Ayer estuve muy angustiada. La nota que dio fue fuerte. Yo no tenía ningún problema con ella. Ahora me sorprendió con que había un montón de cosas que le pasaban conmigo", comenzó la conductora en comunicación telefónica con Los ángeles de la mañana.

Muy apenada por la renuncia de Coronel al ciclo, expresó: "La verdad que si ella no está contenta que decida lo que quiera. Yo había hablado con la producción para que vuelva, para que no nos interrumpamos más, buscarle la vuelta y que vuelva en las condiciones que quiera, que no se vaya por esto (.) Creo que ella ya venía con un acumulado de cosas porque todo lo que pasó fue lo que se vio al aire. No hubo situaciones anteriores".

Dumas también explicó los motivos por los cuales no llamó a Coronel. "No la llamé porque no me había enterado de nada. El lunes, cuando fui al canal, me contaron los productores de todo el escándalo que armó. ¿Por qué la iba a llamar yo si habló con los medios? No me dio la oportunidad de explicarle", confesó dolida por la actitud de su excompañera.

"Se fue porque quiso. Sabe que conmigo puede hablar tranquilamente. Le podría haber pedido perdón al aire si quería pero nunca me llamó. Hay como un desinterés de su parte. Armó tremendo escándalo y yo como una b... en casa. Nadie me avisó. Me duele porque es una compañera, la conozco desde Este es el show", agregó.

Con respecto a los dichos de Coronel en LA NACION, donde asegura que se sintió humillada y maltratada por ella, señaló: "Me pareció muy fea la nota que dio. No me gustó lo que dijo. Cualquier cosa se puede debatir, si a ella le molestó... Ni siquiera lo percibí. He tenido debates con Fernanda Iglesias mucho más fuertes. Terminábamos y tomábamos un café".

"Me sorprende porque pareciera que tiene algo personal conmigo. Desde hace tres semanas no nos vemos porque tenemos cruzados los equipos. Todo lo que habla de maltrato es por ósmosis, porque no nos vemos. Es una pena porque yo la consideraba un amiga", aclaró apenada.

Por último, Dumas habló de la existencia de una "lista negra" con los famosos que Coronel no quería que fueran al piso. "Lo de los invitados es cierto. Cuando venía cierta gente ella elegía no estar en el piso. ¿Qué poder voy a tener yo para echarla?", remató.