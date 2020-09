La romántica declaración de amor de Sacco, en el día de cumpleaños de Vidal Crédito: Captura de pantalla

María Eugenia Vidal y Enrique Sacco blanquearon su relación a finales del año pasado, viajaron a París y desde entonces se han mostrado siempre muy unidos y enamorados. "Débora Pérez Volpin la puso en mi camino", llegó a afirmar el periodista sobre su nueva compañera en un claro mensaje respecto al sentimiento de amor que los une.

En el día de hoy, la exgobernadora bonaerense cumple 47 años y Sacco quiso ser el primero en saludarla. A través de un romántico mensaje que compartió en su cuenta de Instagram ni bien el reloj marcó las doce, el periodista dedicó unas emotivas palabras a Vidal. "¡Feliz cumpleaños, mi amor! ¡Gracias de corazón por compartir la vida, los sueños y los proyectos, como la construcción de nuestra nueva gran familia!. ¡Sos todo lo que me hace feliz! ¡Te amo!", expresó. Para el posteo, el periodista eligió una foto de ambos y un video que musicalizó con el tema "Have I told you lately that I love you?", en la voz de Rod Steward.

Días atrás y después de recuperarse de su cuadro de coronavirus, Sacco pasó por el piso del programa Mujeres de eltrece, y en ese espacio se refirió a la dinámica de pareja que mantiene con Vidal. "Cada uno vive en su casa. Comenzamos a fin de año nuestra relación, así que los proyectos tienen que tener un tiempo de maduración. Están sus hijos de por medio y en mi caso, Agustín y Luna [hijos de Pérez Volpin]. Creo que hay que respetar eso", apuntó.

Ese día fue la Vidal quien lo sorprendió con una fuerte declaración de amor. "Qué decirte que no sepas. Estoy feliz de compartir nuestra vida juntos, de soñar viajes, de hacer caminatas, de esas pelis que compartimos los viernes a la noche a la distancia. Estoy agradecida de haber encontrado en vos un amor tan simple y profundo. Sos todo lo que está bien. Te amo", confesó en un video grabado.