El efusivo saludo de María Eugenia Vidal para Quique Sacco: "Estoy feliz de compartir nuestra vida juntos" Crédito: Captura de pantalla

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 3 de septiembre de 2020 • 17:13

Totalmente recuperado de coronavirus (enfermedad que transitó sin síntomas), Quique Sacco pasó por el living de Mujeres de eltrece y habló de todo: el vivo recuerdo de Débora Pérez Volpin, la relación con sus hijos del corazón y su presente junto a la exgobernadora bonaerense María Eugenia Vidal.

"Estoy muy bien, atravesando la pandemia como todos. Creo que es una oportunidad para la reflexión, para crecer", comenzó el periodista mientras recordaba cómo fue, meses atrás, enterarse de que se había contagiado de Covid-19. "Nosotros tomábamos los cuidados necesarios pero me hice el hisopado por contacto estrecho [Vidal fue la primera en contagiarse]. Nunca tuve ningún síntoma. Primero fue la angustia de saber que sos positivo y después pensar en mi mamá de 88 años, que había que internarla por precaución. Fue duro decirle y cada noche de esos 7 días que estuvo internada era muy angustiante, pero por suerte ahora estamos muy bien los tres", indicó.

Sacco, entonces, hizo referencia a su relación con la exgobernadora de la provincia de Buenos Aires. "Cada uno vive en su casa. Comenzamos a fin de año nuestra relación, así que los proyectos tienen que tener un tiempo de maduración. Están sus hijos de por medio y en mi caso, Agustín y Luna [hijos de Pérez Volpin].... Creo que hay que respetar eso", confesó.

Sin embargo, un video de Vidal saludándolo muy efusivamente lo sorprendió. "Hola, mi amor. Qué decirte que no sepas. Estoy feliz de compartir nuestra vida juntos, de soñar viajes, de hacer caminatas, de esas pelis que compartimos los viernes a la noche a la distancia. Estoy agradecida haber encontrado en vos un amor tan simple y profundo. Sos todo lo que está bien. Te amo", confesó en un video grabado.

Casi sin palabras y muy emocionado, Sacco acusó a las conductoras del ciclo de eltrece [Roxy Vázquez, acompañada por Luli Fernández, Flor de la V y María Julia Oliván] de "haber jugado fuerte" mientras reveló lo que significa Vidal para él. "En esta etapa de la vida uno es todo lo que vivió, pero se permite reconstruirse todos los días. Yo había vivido una hermosa historia de amor que no a todo el mundo le pasa y si alguna vez tenía la oportunidad de volver a enamorarme bienvenido sea, pero esto surgió inesperadamente", destacó.

"¿Sentís que Débora te puso en el camino a María Eugenia?", preguntó Luli Fernández. Ante este interrogante, Quique pensó unos segundos y recordó cómo fue su primer encuentro en la mesa de Mirtha Legrand, un año atrás. "El juicio de Débora había terminado un viernes a las 11 de la noche, yo había arreglado con Mirtha que iba a su programa ese sábado. Ahí nos conocimos. Compartimos la mesa, hubo miradas pero desde otro lugar, me enganché en la charla. Yo tenía una gran admiración por ella pero nunca la había visto personalmente. Cuando terminó el programa me dijo que estaba a disposición para lo que necesite. A los días, se dio una charla pero más a nivel humano. Pasaron las elecciones y cuando nos vimos dijimos: '¿por qué no?'", rememoró.

"Un día te das cuenta de que, a pesar de que el dolor no te lo vas a sacar nunca, también podes sonreír. Ella no la está reemplazando a Débora. Ella fue un amor maravilloso y está en un estante de mi corazón", confesó emocionado.

Y enseguida fue inevitable hablar de la relación que mantiene con los hijos de la periodista. Tras ver un saludo de Luna y Agustín, donde aseguraban lo mucho que extrañaban sus asados y los viajes juntos, Quique reveló que a pesar de no ser su padre biológico, ellos siempre serán sus hijos del corazón: "Son hermosos. Es un lazo genuino y para siempre. Ellos tienen un papá súper presente, con el que tengo una relación hermosa, pero me considero su papá del corazón. Me preocupo, los cuido y estoy pendiente de ellos".

Mientras aseguró que la relación que tiene con los hijos de su actual pareja también es muy buena, Sacco aclaró que aún es todo muy reciente. "Es muy linda, incipiente pero muy linda. Cuando fui a conocer a Camila, Majo y Pedrito [los hijos de Vidal], Agus y Luna me preguntaban si estaba nervioso y yo les dije que estaba igual que cuando los iba a conocer a ellos y ahí me tranquilizaron", recordó, al tiempo que aseguró que fueron los primeros en enterarse de su romance con Vidal. "Para mí la opinión de ellos pesa mucho y me hace feliz si son parte de.", agregó.

En cuanto a qué es lo que más le gusta de Vidal, advirtió: "Me gusta que sea ella y poder acompañarla. Tanto ella como Débora son mujeres de gran personalidad y te enriquece estar a su lado. Por eso mi admiración".