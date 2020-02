La pareja eligió el Día de los Enamorados para confirmar oficialmente su relación, que ya lleva más de tres meses Crédito: Instagram stefroitman

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de febrero de 2020 • 11:11

El Día de los Enamorados puede generar mensajes efusivos, muestras de afecto e incluso confesiones. En el caso de Stefanía Roitman y Ricky Montaner, la jornada despertó ésto último: las ganas de hacer pública su relación.

Cada uno por su lado, en sus respectivas cuentas de Instagram, confirmaron el noviazgo con dos imágenes en las que se los puede ver muy felices. "Valentín", escribió Stefi en su red social, mientras que Ricky puso de captura a la imagen la apropiada frase "En el día del amor".

De manera inmediata, los posteos se llenaron de corazones y felicitaciones para la pareja. El propio Ricardo Montaner le dejó un divertido comentario a su hijo. "¡Se tenía que decir y se dijo!", bromeó el exitoso cantante.

Stefanía Roitman es actriz, cantante y conductora, tiene 25 años, y su rol más conocido fue el de Lula Achával en la ficción de eltrece Simona, por la que fue nominada al Martín Fierro como actriz revelación. Recientemente, también condujo con José María Muscari el ciclo de la Televisión Pública, Editando tele, y ahora reparte su tiempo entre Buenos Aires y Miami. De hecho, en diciembre pasó Navidad en la casa de la familia Montaner.

El romance entre Stefi y Ricky fue dado a conocer por Ángel de Brito hace un mes, en su cuenta de Twitter. "Para los que me preguntan por este romance. Ya les dije que salen. Hace tres meses. Montaner y Roitman", escribió sin vueltas el conductor de Los ángeles de la mañana.

Hace unos días, a Ricky -quien formó un popular dúo con su hermano, Mau & Ricky, con quien cantó con estrellas como Lali Espósito y Becky G- se lo vio emocionado en el casamiento de su hermana, Evaluna Montaner. El músico, de 29 años, contó que no quiso sacar muchas fotos de esa jornada para no perderse ningún momento. La joven es la hija menor de Ricardo Montaner, y también es artista.

"Desde pequeña les decía a todos que me quería casar a los 21 y me contestaban que cuando llegara a esa edad me iba a dar cuenta de que el casamiento ya no iba a ser tan importante. Y fíjate que no fue así. A los 21 ya estaba comprometida con Cami. Creo que mis padres son un ejemplo del amor tan grande en mi vida que no quiero menos que eso. Y me parece bonito seguir ese camino. Al final soy tan romántica como mi papá", le decía la actriz de 22 años a la revista ¡HOLA! hace unos meses, cuando anunció su casamiento con el cantante colombiano Camilo Echeverry.