En fotos. Looks casi duplicados, emoción y parecidos sorprendentes en la alfombra roja del cine y la televisión en Madrid

El talento, el glamour y las tendencias de la alta costura se apoderaron una vez más de la alfombra roja de los Premios Platino, la gala que cada año reconoce los mejores trabajos audiovisuales de España e Iberoamérica. La 12ª edición del evento, celebrada hace unos días en el Palacio Municipal IFEMA de Madrid, fue no sólo el reconocimiento a los artistas y creadores del cine y la televisión, sino una verdadera fiesta de la moda en la que las estrellas latinas desfilaron creaciones de grandes diseñadores y marcas de lujo como Chanel, Prada, Schiaparelli y Dior.

La actriz chilena Lux Pascal, hermana de Pedro Pascal, con un diseño de Roland Mouret, muy parecido al del Longoria.

Eva Longoria con un vestido negro de corte sirena de Zuhair Murad.

Al igual que sus colegas, Natalia Oreiro apostó al vestido de escote corazón y corte sirena. La uruguaya eligió un diseño de la firma Gorof en terciopelo de sda y tul francés con cristales. Prensa premios Platino

Longoria recibe el premio Platino de Honor por su trayectoria de manos de su gran amiga Sofía Vergara. EFE

Tras bambalinas, Sofía Vergara –con un vestido creado por la griega Celia Kritharioti– y Eva Longoria conversan animadamente.

La reina de la noche fue Eva Longoria, quien recibió el premio Platino de Honor por su trayectoria. “Desde que empecé mi carrera en Hollywood, en 1998, tenía el sueño de representar con orgullo mis raíces y honrar en particular a las mujeres hispanas… Juntas somos grandes y poderosas”, dijo la ex protagonista de Desperated Housewives, espectacular, con un impactante diseño de Zuhair Murad de corte sirena, tras recibir la estatuilla de manos de su gran amiga Sofía Vergara, que la sorprendió –al igual que al público– con su aparición en el escenario y la emocionó con sus palabras: “Yo me fui a Hollywood queriendo ser Eva Longoria, ¡y eso que ella es mucho menor que yo!”, expresó la colombiana.

Stefi Roitman posa con un strapless con falda larga con plumas de la firma estadounidense Filomena Fernández. La mujer de Ricky Montaner contó que era la primera vez que asistía a los Premios Platino. “Estoy feliz de haber sido invitada, ha sido un placer celebrar con mis colegas”, dijo, y además reveló que durante la velada fue confundida varias veces con Úrsula Corberó.

Úrsula Corberó –nominada por su trabajo en la película El jockey– en una pose que confirma el parecido con la modelo argentina. La novia de Chino Darín lució un strapless en satén de seda de la colección primavera-verano 2025 de Prada.

Benjamín Vicuña, nominado como mejor actor por su papel en Envidiosa, llegó escoltado por su amor, Anita Espasandin, y vestido por Rochas.

La ceremonia también estuvo marcada por varias situaciones divertidas. Una de ellas la protagonizó la argentina Stefi Roitman, quien reveló que durante la velada fue confundida en más de una ocasión con Úrsula Corberó. “Evidentemente me parezco y para mí es un halago y un honor, porque ella es maravillosa”, dijo la modelo, mujer de Ricky Montaner. Otra coincidencia llamativa fue la de los looks de tres actrices: la chilena Lux Pascal (la hermana de Pedro Pascal, con un diseño de Roland Mouret) y Natalia Oreiro (con una creación de María Gorof) eligieron vestidos muy similares al de Longoria.

Valentina Zenere deslumbró con dos cambios de look fabulosos. La actriz de la película Nahir y novia de Sebastián Ortega lució en la alfombra roja su corte bob con un vestido largo drapeado en jersey de crêpe con gran escote y bustier en denim de Schiaparelli –valuado en 9500 euros–.

Arriba del escenario, junto a la actriz española Ana Rujas, Zenere llevó un nuevo look. Esta vez apostó al vestido lencero de encaje, con transparencias y corsetería de la firma Ashi Studio, y cambió de peinado. Prensa premios Platino

La 12ª entrega de los Platino se realizó en el Palacio Municipal madrileño IFEMA.

Griselda Siciliani con un conjunto sastrero con detalles de terciopelo de seda natural y camisa de organza de Romina Giangreco.

Juan Minujín, quien se desmarcó del black tie con un traje verde menta.

La actriz y modelo Mina Serrano, conocida por interpretar a Cris Miró en la serie homónima, apostó por un look osado con un vestido transparente ribeteado con plumas sobre lencería blanca.

Rodrigo Guirao Díaz, quien se prepara para el estreno de la serie española La encrucijada, también dijo “presente”.

La actriz mexicana Ilse Salas, nominada por su participación en la película Pedro Páramo, desfiló por la alfombra roja con un traje Chanel con lazo al cuello y capa con plumas.

Sus strapless negros, al cuerpo y con escotes corazón –ribeteados con pasamanería plateada, en el caso de Lux y Eva– dieron que hablar. “Yo estoy feliz. Son mis primeros Premios Platino y no puedo creer que este sueño se esté haciendo realidad”, destacó Pascal, que no permitió que los comentarios sobre la similitud con el estilo de sus colegas alteraran su gran noche.