Stefanía Roitman y Ricky, el hijo de Ricardo Montaner, juntos: las fotos

Stefanía Roitman y Ricky, el hijo de Ricardo Montaner, juntos

Stefanía Roitman, la joven actriz de 25 años que pasó de conductora infantil en HI-5 en Discovery Kids a ser parte de la tira Simona (2018), vive un romance con el hijo de Ricardo Montaner, Ricky, de 29 años. En diciembre ambos pasaron juntos la Navidad y esta semana Ángel De Brito confirmó que están juntos desde hace tres meses.

"Para los que me preguntan por este romance. Ya les dije que sale. Hace tres meses. Montaner y Roitman", aseguró el periodista desde su cuenta de Twitter adjuntando una foto en donde están de la mano. Pero, además, se puede ver a la pareja en un video navideño de la cuenta oficial de Ricardo Montaner en YouTube. Allí, ambos pasan las fiestas en Miami con todo el clan del cantante, toda una presentación para Stefi.

El post de Stefanía en el que recibe likes de la cuenta oficial de la carrera musical de Ricky y de su hermana Evaluna Montaner

Si bien aún no han posteado fotos juntos desde sus redes sociales, Ricky le puso un me gusta y un corazón a una foto de Stefi que tiene como epígrafe un pensamiento de la joven sobre la felicidad. Evaluna, la hermana de Ricky, también dejó un me gusta y un comentario para su cuñada: "Hermosura".

Stefi reparte sus días entre la Argentina y Miami. Su último proyecto laboral fue en la conducción, junto a José María Muscari, del ciclo Editando tele, por la Televisión Pública.

Stefi y Ricky en la mesa familiar del 24 de diciembre

La foto familiar de la navidad 2019 de los Montaner

Por su parte, Ricky conforma junto a su hermano Mauricio el dúo MR y ya han cantado junto a Lali Espósito, Becky G y Tini Stoessel. Pero esa familia de artistas se extiende también hacia Evaluna, la menor del clan, quien protagonizó Club 57, la serie juvenil de Nickelodeon.

La pareja junto a Montaner padre, antes del asado del 25 de diciembre