Susana Giménez salió a responderle a Verónica Lozano: “Ninguna llegó a hacer lo que yo hice”

La entrega de los premios Martín Fierro suele generar polémicas, pero la última edición, que se realizó este lunes, se convirtió en la más cuestionada de los últimos tiempos. Una de las personalidades que mostraron su descontento en público fue Verónica Lozano: nominada a mejor conductora por su desempeño en Cortá por Lozano, quien disparó directamente contra las autoridades de la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas, la entidad encargada de organizar y otorgar los premios, por haber declarado vencedora a Susana Giménez. Y la diva de los teléfonos, en su nueva faceta confrontativa, salió a responderle con vehemencia.

Lozano comenzó su programa el martes, luego de la gala de los populares galardones, con el anuncio de que no piensa participar más de la ceremonia de premiación. “Se nota, y mucho. Tengo muchos mensajes de miembros de Aptra que están por reunirse en estos momentos y dicen ‘para qué votamos si después hacen lo que quieren’. Muchas injusticias”, dijo en un tono pretendidamente indignado. Horas más tarde, en diálogo con LAM (América TV), la conductora volvió sobre sus dichos, aunque esta vez en un tono más serio.

El enojo de Vero Lozano en vivo

“¿Sentiste que deberías haber ganado?“, le consultó el notero. “No específicamente yo. Pero me parece que Susana gane otro cuando ya había ganado uno es un montón. Más que fue un programa que tuvo pocas emisiones. No estoy juzgando si es buena o mala conductora, solo que creo que hay que repartir para que la ceremonia sea más interesante y para que nos vayamos más contentos”, respondió ella.

“Te juro que la fui a saludar a Mariana (Fabbiani) y la felicité porque con ella éramos competencia. Y de hecho ella me dijo: ‘pensé que te lo daban a vos’. Y yo como que tenía esa ilusión porque ya le dieron al programa [Susana Giménez también ganó en el rubro Mejor programa de interés general], repartimos el juego y también dije: ‘Si no se lo dan a Carmen [Barbieri] que laburó muy bien el año pasado, le levantaron el programa y es una mina que la viene remando hace tiempo’”, continuó muy molesta por la situación que, a su parecer, fue muy injusta con el resto de los participantes de la terna.

“No porque el premio tuviera que ser para mí, te soy 100% honesta, pero sí para otra conductora. Pamela David también la viene remando hace un montón, se levanta temprano todos los días. Es repartir el juego”, remarcó. A su vez, Lozano reconoció que muchos integrantes de Aptra le aseguraron que la habían votado como mejor conductora femenina. “Pasa que te dicen: ‘yo te voté’. Pero bueno, es medio como en las elecciones. Lo que sí me llamó la atención es que entre ellos me contaron que estaban en un chat diciendo: ‘boludo, cómo es que ganó tal si yo no lo voté’”, explicó sobre la información a que tuvo acceso.

Ante esta información revelada, aclaró que no solo fue Susana Giménez la conductora que salió beneficiada misteriosamente por los premios. “No solo Susana, también en panelismo [en referencia al galardón que obtuvo David Kavlin]. Debería haber una auditoría. Estuvo todo el juego muy mal repartido y se notó mucho”, exclamó indignada.

Por la tarde, el ganador a mejor movilero, Oliver Quiroz fue a buscar a la diva de los teléfonos y Giménez accedió a brindarle una respuesta a su compañera canal en A la tarde, el programa de América.

Susana Giménez concurrió al Aula Magna de FADU para acompañar a su amiga Graciela Borges y aprovechó para responderle a Verónica Lozano Gerardo Viercovich - LA NACION

Primero, la conductora felicitó a Oliver por el premio obtenido y contó que su programa especial también fue galardonado en los Estados Unidos. “Quiero que me den el premio a la innovación. ¡Que me lo den ahora!“, bromeó Giménez, antes de lanzar un dardo contra Lozano.

“No, mejor que no me lo den más porque si no las otras empiezan ‘siempre se lo dan a Susana Giménez’”, expresó, dejando en claro que estaba al tanto de las críticas. Y, para que no quedaran dudas, agregó: “Nadie se banca 36 años de televisión y con 40 puntos de rating, pero bueno, si me lo dan es porque me lo merezco”.

A su vez, la diva negó los rumores que indicaban que se había quejado ante las autoridades de Telefe por las declaraciones de Lozano, y se refirió a la negativa de su colega a participar de una nueva ceremonia: “No me importa, si no quiere que no vaya, es cosa de ella”, disparó.

Horas más tarde, Giménez fue una de las celebridades que estuvieron presentes en la entrega de las distinciones Honoris Causa entregados en el marco del Festival Internacional de Cine de la UBA. Una de las condecoradas fue su amiga Graciela Borges y, al igual que Mirtha Legrand, Mercedes Morán y Cecilia Roth, quiso compartir ese buen momento junto a la protagonista de El dependiente.

Allí, fue interceptada por el cronista de LAM, y una vez más le respondió a Lozano. “Hay chicas que se enojan. La vi a Verónica diciendo que no le cierran los números... Y bueno, ¡que aprenda matemáticas! Que hagan una auditoría en Aptra. No es mi problema. Y no la van a hacer", aseguró.

“No quiero hablar de esas estupideces. Yo estoy contentísima. Nadie te da un premio porque sí, durante los 36 años que hice televisión siempre fui la primera. Ninguna llegó a hacer lo que yo hice. Así que, ubication", señaló.