Susana Giménez y Mirtha Legrand, juntas en el último adiós a Pet Figueroa

Este lunes al mediodía, Susana Giménez y Mirtha Legrand se acercaron hasta el cementerio de Pilar para darle el último adiós a “Pet”Figueroa , el exproductor de Hola Susana, que falleció el sábado por la tarde luego de permanecer internado y luchando por su vida durante las últimas semanas.

Figueroa era amigo de las principales divas de nuestro país y, en especial, de las dos más emblemáticas, Mirtha y Susana, con quienes forjó una relación muy cercana desde hace muchos años. “Pet” era un apasionado del mundo artístico y del teatro, a donde acudía seguido a disfrutar de varias obras junto a su círculo íntimo.

Mirtha Legrand llegó acompañado por su nieto, Nacho Viale Gerardo Viercovich - LA NACION

Mirtha Legrand acudió al cementerio acompañada de su nieto, Nacho Viale , mientras que Susana Giménez lo hizo junto a otra de las amigas que compartía con Figueroa, Teté Coustarot. Después de una ceremonia íntima y privada, las divas dejaron el lugar junto a los familiares y amigos del productor.

Susana y Mirtha en el sepelio de "Pet" Figueroa Gerardo Viercovich - LA NACION

Ayer, a través de sus redes sociales, tanto Mirtha como Susana le dedicaron dulces palabras a Figueroa. “Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, Pet Figueroa”, escribió en su cuenta de Instagram Susana Giménez, en donde compartió una galería de imágenes de los dos disfrutando de distintos momentos juntos a lo largo de los años. “No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad. Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo... Jamás te voy a olvidar”, agregó con tristeza.

Al igual que Mirtha, Susana Giménez era muy cercana a su exproductor Gerardo Viercovich - LA NACION

“Hoy se fue Pet Figueroa, amigo del alma, de toda una vida, inolvidable ser. Mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada. Adiós mi querido Pet, jamás olvidaré tu buen humor y don de gente. Te voy a extrañar”, publicó Mirtha Legrand en Twitter.

Graciela Borges fue otras de las celebridades que se conmovieron por el deceso de Figueroa y en una historia de Instagram escribió: “Feliz entrada en la luz querido amigo, febrero 20″. A continuación, agregó una frase que rezaba: “Da un paso atrás y mira que tan legas has llegado. Puede que hoy no estés donde quieres estar, pero ya no estás donde estabas”. Y concluyó: “Basta de dolor”.

Susana había anticipado su vuelta al país para acompañar a Pet durante su última intervención Gerardo Viercovich - LA NACION

Figueroa se había tenido que someter a una complicada operación a comienzos de este mes. Por esa razón, Giménez decidió dejar su casa en Uruguay el 11 de febrero y regresar a la Argentina para acompañarlo en la clínica CEMIC. La diva venía de celebrar su cumpleaños número 78 en Colombia, a donde viajó junto a su hija, Mercedes Sarrabayrouse y una pareja de amigos.

Luis Ventura fue quien confirmó la muerte de “Pet” el domingo, minutos antes de que Susana publicara su homenaje a través de Instagram para despedir a uno de sus más grandes amigos.