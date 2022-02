La conmovedora despedida de Mirtha Legrand a Pet Figueroa: “Estoy desolada”

Jorge “Pet” Figueroa murió por la tarde del sábado luego de permanecer internado y luchando por su vida durante las últimas semanas. Luego del conmovedor mensaje que difundió Susana Giménez, Mirtha Legrand, también allegada al difunto, se dirigió a sus seguidores a través de sus redes sociales y publicó una emotiva despedida a su amigo.

Luis Ventura fue quien confirmó la muerte de “Pet” Figueroa en las últimas del domingo. Según se supo, el hombre estaba internado en la clínica Cemic de la Ciudad de Buenos Aires desde hace un tiempo y, si bien no trascendió la causa del fallecimiento, se conoció que en estas semanas pasadas su condición de salud había empeorado notablemente.

Figueroa fue productor y amigo de varias de las divas más emblemáticas de país. Principalmente, compartía una cercana amistad con Susana Giménez y con Mirtha Legrand, con quienes forjó una relación muy cercana desde hace muchos años. “Pet” era un apasionado del mundo artístico y en especial del teatro, a donde acudía seguido a disfrutar de varias obras junto a su círculo íntimo.

"Mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada", comentó Mirtha Legrand Instagram: @mirthalegrand

Tras conocerse la triste noticia, las celebridades más cercanas a Figueroa compartieron su dolor en las redes sociales. Así lo hizo Mirtha Legrand que en la madrugada del domingo, utilizó su cuenta de Twitter y las historias de Instagram para referirse a su amigo. En sus posteos, la diva escribió: “Hoy se fue ‘Pet’ Figueroa, amigo del alma. Gran amigo de toda una vida, inolvidable”. Y continuó: “Mi ánimo no me permite extenderme, estoy desolada. Jamás olvidaré tu buen humor y don de gente”.

Otras despedidas

Susana Gimenéz, otra de las grandes amistades que forjó “Pet” Figueroa durante su vida, también utilizó sus redes para despedirlo. En un posteo de Instagram, la diva que había regresado al país desde Uruguay por el estado de salud del productor, escribió: “Hoy despido a mi adorado amigo del alma y hermano de la vida, ‘Pet’ Figueroa. No tenés idea de cómo te voy a extrañar. Eras una parte muy importante de mi vida, de mi felicidad. Siempre atento a contestar todas mis dudas con ese humor tan particular tuyo… Jamás te voy a olvidar”.

Susana Giménez también expresó su dolor por el fallecimiento de "Pet" FIgueroa Instagram: @gimenezsuok

A su vez, Graciela Borges fue otras de las celebridades que se conmovieron por el deceso de Figueroa y en una storie de Instagram escribió: “Feliz entrada en la luz querido amigo, febrero 20″. A continuación, agregó una frase que rezaba: “Da un paso atrás y mira que tan legas has llegado. Puede que hoy no estés donde quieres estar, pero ya no estás donde estabas”. Y concluyó: “Basta de dolor”.