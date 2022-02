“Cambió mi vida”. Drew Barrymore prepara un festejo muy especial por los 40 años de E.T.

El próximo 11 de junio se cumplen 40 años del estreno de E.T. El extraterrestre, y para celebrar este aniversario, Drew Barrymore tiene planeada una juntada muy especial de la que participarán sus dos hijas y el director del largometraje, Steven Spielberg.

“Estuve hablado con Steven con respecto al aniversario”, le contó la actriz a la revista People. Barrymore, que es madre de dos niñas, Frankie, de 7 años, y Olive, de 9, reveló que el director tiene un trato muy cercano con las nenas, razón por la cual busca conmemorar esa fecha con un encuentro en el que participen todos. “Él suele llamar por teléfono a mis hijas, a quienes tuvo en brazos cuando eran bebés, lo conocen de toda la vida. Por eso quiero disfrutar de este momento con ellas e incluirlas, además de celebrarlo con Steven. Él es una gran figura paterna para mí”, reconoció.

E.T. se estrenó en Estados Unidos el 11 de junio de 1982. La actriz, una de las protagonistas de la película, tenía tan solo siete años cuando obtuvo el papel de Gertie, quien junto a su hermano Elliot (Henry Thomas) se hace amiga de un extraterrestre al que llevan a vivir a su casa en California. Cuando el gobierno descubre la presencia de E.T. y busca llevárselo, los niños comienzan una aventura para poder salvarlo.

Para Drew Barrymore, E.T. El extraterrestre fue un verdadero trampolín a la fama global

Según contó Barrymore, este aniversario es muy especial para ella debido a que sus hijas tiene casi la misma edad que tenía cuando grabó la película. Fue justamente Spielberg quien le señaló la coincidencia a la actriz, que admite que aún le cuesta creer lo sincronizado que está todo.

“Vino y me dijo: ‘No nos vamos a perder este momento con tus hijas’, a lo cual le respondí: ‘Tenés razón. No podemos’. Esto no solo es muy emotivo sino que además cierra un círculo. Mis hijas están muy cerca de la edad que yo tenía cuando salió E.T. Frankie en realidad está en esa edad. Tiene 7 años, y va a cumplir 8, y Olive tiene 9, va a cumplir 10. Aquí es donde estoy parada hoy, y además ellas aman a Steven”, agregó.

En el pasado, Barrymore ha hablado con ternura de la relación de padre e hija que mantiene con el director. “Tuve suerte”, le dijo a Dax Shepherd en su podcast Armchair Expert en septiembre de 2021. “Él cambió mi vida. También fue alguien que, si bien no me di cuenta hasta que era más grande, fue muy paternal. Me dice que soy su primer hijo. Le horrorizaba que me pintara los labios de rojo o que hiciera Playboy. En ese momento me envió una nota que decía: ‘¡Cúbrete!”, recordó entre risas.

Drew Barrymore y un debut inolvidable en E.T. El extraterrestre

Hoy, la actriz disfruta de ver cómo Spielberg trata a sus hijas con el mismo cariño que la trató a ella. “Me hizo esperar hasta los 10 años para que pueda perforarme las orejas y eso marcó un precedente”, explica Barrymore. “Hoy mis nena están muy emocionadas, porque Olive está a punto de cumplir 10 años, así que sabe que se va a poder perforar sus orejas”, añadió.

“Lo aman y les encantan sus películas. También les encanta que sea tan importante para mí. Él realmente ha estado ahí para darme energía, protección, oportunidades y cuidado de la forma en que se supone que debe hacerlo tu familia. Cuando todo eso faltó del otro lado, él realmente intervino”, reveló y aseguró: “Ahora que soy madre y mis hijas tienen esas edades, siento que es un círculo muy completo y muy significativo”.

Teniendo en cuenta todo esto, el aniversario número 40 de E.T. toma otro significado. “Cuando me dijo que teníamos que celebrar el 40 aniversario con las niñas lloré a mares. Es un momento muy vital y estoy tan orgullosa de dónde estamos todos. Es una bendición que todo el mundo sea feliz y esté sano en este momento”, culminó.