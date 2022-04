El drama familiar de Luis Ventura en plena organización de los Martín Fierro: “Mi hermano está internado”

A menos de un mes de la edición 2022 de la entrega de los premios Martín Fierro, Luis Ventura confió que atraviesa un momento familiar muy duro: su hermano está internado y en estado muy delicado. Además, reconoció que en medio de esta difícil situación recibió quejas de algunas figuras que quedaron molestas por decisiones vinculadas a las ternas de la ceremonia.

La premiación tiene una enorme relevancia en el mundo artístico que involucra a la televisión y la radio argentina. Las producciones nacionales se enfrentan en las categorías que dispone la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA). Este año, se llevará a cabo el 15 de mayo en el Hotel Hilton de Puerto Madero. La conducción del evento estará a cargo de Marley y también contará con la participación de Paula Chaves y Roberto Funes Ugarte.

De cara al evento, el presidente del organismo reveló que su hermano tiene un estado de salud delicado. “Estoy transitando un momento familiar complicado, mi hermano está internado desde hace un mes y en una situación casi terminal”, relató en diálogo con Polino Auténtico (Radio Mitre).

Luis Ventura atraviesa un duro momento familiar, en la previa de los Martín Fierro Captura de TV

Más allá del dolor, este escenario también lo complica en las tareas de su vida cotidiana y con la organización de los Martín Fierro: “Tengo que coordinar eso con mis trabajos y las guardias que hago yo en el hospital”. En esa misma línea, el conductor reveló que recibe quejas y pedidos por parte de personas que según su criterio no tienen los méritos para formar parte de las ternas. “A veces se me aparece una panelista de un programa que duró dos semanas y me pregunta por qué no está”, agregó.

A pesar de todos los problemas que lo aquejan y la dificultad que trae esto para la organización, aseguró que los premios van a “salir bien”. Y tras afirmar que los Martín Fierro “están por encima de los Oscar”, el periodista contó que los nominados serán revelados en Cortá por Lozano, dado que Telefe será el canal encargado de la transmisión.

Las diferencias con Ventura por las categorías

Más allá de las declaraciones de Luis Ventura, una figura se mostró en desacuerdo con ciertas decisiones y lo comentó públicamente. Laura Ubfal sacó a la luz un pedido que le hizo al presidente de APTRA y detalló su opinión sobre la elección de las categorías. “A mí me hubiera gustado que saquen más ternas, porque magazine e interés general, para mí es lo mismo”, señaló la periodista en diálogo con Los Ángeles de la Mañana (eltrece). Sumado a esto, manifestó que “está todo tan mezclado” y recordó que le pidió al titular de la asociación una categoría de programas de espectáculos.

A pesar de que el conductor viene de ese rubro, la respuesta fue negativa: “Él la sacó, me lo confesó en persona. Me dice ‘porque yo no quiero que nos votemos entre nosotros y estoy harto de ver como la gente se vota a sí misma’”. En esa misma línea, Ventura le manifestó que la intención de ciertas ternas es conseguir que las grandes figuras estén presentes en la ceremonia.