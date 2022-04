Coachella 2022: de la salida de Leonardo DiCaprio y Camila Morrone a los looks de Jared Leto

El mundo está volviendo a girar y con él vuelven las costumbres que se vieron freezadas por la pandemia de coronavirus. Así fue como Indio (California) volvió a convertirse en el epicentro de la música y el arte: tras dos años de cancelaciones se celebró este fin de semana la primera parte de Coachella 2022. El desierto se reflejó en este oasis en el que durante tres días referentes musicales se impusieron con sus impactantes propuestas.

Doja Cat, The Weeknd, Harry Styles y Billie Eilish fueron los headliners elegidos para esta histórica edición. Además de ellos, en Coachella debutó la música brasileña con Anitta y hubo dos exponentes argentinas: Nicki Nicole y Nathy Peluso. La segunda parte del festival se realizará este fin de semana, del 22 al 24 de abril.

En este primer encuentro se dejaron ver varias celebridades que decidieron tomarse un avión a Indio y engancharse en la propuesta. Como pasa también en el Lollapalooza, los looks son muy importantes aunque en este encuentro el hippie chic es el leitmotiv.

Entre los famosos que dijeron presentes estuvieron Leonardo DiCaprio y su novia, la argentina Camila Morrone; el francés Timothée Chalamet, el mexicano Diego Boneta, Paris Hilton, Justin y Hailey Bieber, el ícono de la moda Jared Leto, Irina Shayk y Vanessa Hudgens, por nombrar solo a algunos.

Leonardo DiCaprio intenta pasar desapercibido debajo de su gorra en el festival Backgrid/The Grosby Group

Camila Morrone acompañó a su pareja, DiCaprio, pero se mostró menos "escondida" durante el Coachella Backgrid/The Grosby Group

Diego Boneta, sonriente, pasea por el predio donde tiene lugar el festival Backgrid/The Grosby Group

Jared Leto optó por dos looks bien diferentes: uno más diurno y otro más punk Backgrid/The Grosby Group

Leto, con una camiseta de malla en el día 2 de Coachella Mega/The Grosby Group

Hailey Bieber se mostró ultra cool con un crop top y unos pantalones anchos Backgrid/The Grosby Group

En tanto su pareja, Justin Bieber, irrumpió con un pantalón amarillo, un poncho animal print y un sombrero Backgrid/The Grosby Group

Timothée Chalamet dijo presente en Coachella y lo hizo con un look discreto Backgrid/The Grosby Group

Una de las festivaleras más llamativas fue la actriz Vanessa Hudgens, quien eligió un total fucsia con sombrero incluido Backgrid/The Grosby Group

Paris Hilton se vistió para la ocasión, con un suéter de color arcoíris combinado con un vestido sobrio Backgrid/The Grosby Group

La modelo Joy Corrigan, la más a tono con la propuesta hippie del evento Backgrid/The Grosby Group

Patrick Schwarzenegger y su novia Abby Champion, de la mano, en el Neon Carnival de Coachella. Backgrid/The Grosby Group

La supermodelo Irina Shayk con un outfit blanco y de red Backgrid/The Grosby Group

Las argentinas en el desierto

La rapera argentina Nicki Nicole, en plena acción VALERIE MACON - AFP

La cantante argentina Nicki Nicole tuvo una presentación soñada en el festival Coachella 2022 y fue ovacionada por el público del escenario Sonora. La rosarina de 21 años formó parte este sábado de la exclusiva grilla en el regreso de uno de los eventos musicales más importantes del mundo.

“Holis, ya estoy en el hotel ready para Coachella mañana”, escribió el viernes en su cuenta de Instagram, en la previa de lo que sería una noche histórica para la cantante. Aunque había argentinos presentes, Nicki Nicole interpretó sus principales hits ante un público completamente nuevo para ella. Sonaron “Mala Vida”, “Ella No Es Tuya - RMX”, “Plegarias” y “Colocao”, entre otras canciones, y se la vio muy conmovida por semejante logro.

La artista se mostró feliz por tocar en Estados Unidos y por la gran cantidad de fans que fueron a verla, lo que resaltó con profunda emoción. “Muchas gracias a toda la gente que está presente. A los que no me conocen les agradezco de corazón”, sostuvo y agregó: “Para mí es súper importante esto y gracias a la gente de Argentina que está acá también. Un aplauso para ustedes”.

Nathy Peluso posa para un retrato en el Festival de Música y Artes de Coachella Valley en Indio, California VALERIE MACON - AFP

En el marco de su gira mundial, la artista argentina ya pasó este año por Madrid y Barcelona, se presentó en el Lollapalooza de Argentina y Chile, tocó en México y ahora en el mítico Coachella. Luego regresará a España para participar de los festivales Boombastic (Madrid) y Primavera Sound (Barcelona), pasará por Francia y también hará lo propio en Alemania.

“Estoy muy agradecida por todo lo qué pasó, está pasando y todo lo que se viene”, aseguró Nicki en Instagram. “Gracias a todos por el amor que me fueron dando en cada presentación, en cada ciudad y cada lugar donde estuve en estas últimas semanas”, indicó.

En tanto, Nathy Peluso cantó ayer, las 20 de California. La artista radicada en España sigue presentado su exitoso disco debut y esta vez le tocó al escenario Sonora de Coachella. Contenta con este desafío fue anticipando los días previos a la gran presentación.

Más allá de la música

Coachella es un festival en el que el arte ocupa un lugar integral. En la primera edición, en 1999, se presentaron Beck, Tool, Rage Against the Machine, The Chemical Brothers, Morrissey, A Perfect Circle, Jurassic 5 y Underworld, entre otros.

Se trató de solo tres días de música pero las críticas fueron apabullantes. Al año siguiente no se celebró y a partir de 2001 pasó de hacerse en octubre a abril, mes que se mantiene desde entonces. Entre las razones de la variación pesaba mucho la temperatura en el desierto de California, que tiene una media de 32º en dicha época del año.

Desde aquel primer año, los mejores y más icónicos músicos pasaron por el festival, como Prince, Oasis, Björk, Red Hot Chili Peppers, Iggy Pop, Radiohead, Depeche Mode, Coldplay, Eminem, Madonna, Drake, Guns N Roses, Lady Gaga y Beyoncé, entre muchos otros.