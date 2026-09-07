Sylvester Stallone, a sus 80 años: “Esta etapa también implica conservar la energía, la curiosidad y la espontaneidad que asocia con el “niño interior”

Sylvester Stallone llegó a los 80 años convertido en una de las figuras más reconocidas del cine de acción, después de más de cinco décadas de carrera. Sin embargo, una reflexión que hizo años atrás sigue llamando la atención por su particular manera de entender el paso del tiempo.

La declaración fue entregada en una entrevista con el periodista David Fear para The Hollywood Reporter, publicada el 7 de noviembre de 2022. La conversación se realizó en la vivienda del actor en Hidden Hills, California, mientras promocionaba Tulsa King, serie en la que interpretó al mafioso Dwight Manfredi.

En aquel encuentro, Fear le preguntó por una escena del episodio piloto en la que su personaje asegura tener 75 años y una mujer abandona la habitación al conocer su edad. Stallone reconoció que la situación le produjo sensaciones encontradas y la calificó como “bastante halagadora y a la vez bastante deprimente”.

A partir de esa situación, la conversación pasó a su propia relación con el paso de los años. Stallone aseguró que se siente “muy inmaduro” y explicó que siempre ha rechazado expresiones como “Actúa según tu edad” o “Envejece con gracia”. “¿Cómo se envejece con gracia? No hay nada de gracia en ti”, afirmó. Luego resumió su manera de afrontar esta etapa: “Cuanto mayor me hago, más intento abrazar a mi niño interior”.

Uno de los papeles que catapultó a la fama internacional a Stallone fue la historia del boxeador Rocky (Fuente: Instagram/@officialslystallone)

Para Stallone, el paso de los años se ha hecho más evidente en las secuelas físicas que le ha dejado su carrera. Durante la entrevista, recordó las numerosas lesiones y cirugías a las que se ha sometido, entre ellas operaciones de espalda, cuello, hombros y rodillas. A pesar de ello, aseguró que después de calentar se siente bien y mantiene su energía.

Sin embargo, las huellas físicas no han sido el único cambio que ha experimentado. El actor también reconoció una transformación en su manera de entender el éxito y mirar hacia atrás en su trayectoria, especialmente al recordar cómo afrontaba sus primeros años en Hollywood.

Ese cambio también se reflejó en la manera en que comenzó a valorar su vida fuera de las cámaras. Stallone admitió que durante buena parte de su trayectoria priorizó sus compromisos profesionales y dejó en segundo plano algunos momentos junto a sus hijos. Con el tiempo, reconoció ese desequilibrio y afirmó que no está dispuesto a repetirlo: “A veces antepongo el trabajo a mi familia, y ese es un error garrafal que no volveré a cometer”, sostuvo.

Ahora, al cumplir 80 años, aquella reflexión cobra un nuevo significado. Tras décadas de interpretar personajes de acción y someterse a exigentes jornadas de trabajo, Stallone mantiene una visión del envejecimiento alejada de las convenciones. Para él, esta etapa también implica conservar la energía, la curiosidad y la espontaneidad que asocia con su “niño interior”.