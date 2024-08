Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza, se lució en el Festival Starlite de Marbella

Escuchar

Taína Gravier, la hija de Valeria Mazza y Alejandro Gravier, sorprendió a todos al subirse al imponente escenario del Festival Starlite de Marbella. La joven de 16 años cautivó al público con su voz en el marco del evento en el que su mamá ejerció de maestra de ceremonia.

Con una destacada puesta en escena, la emergente artista logró captar la atención de los espectadores y se ganó el aplauso del público acompañando con su voz al intérprete español Antonio José, a quien agradeció a través de las redes sociales por la oportunidad de lucirse y poder disfrutar de una de sus grandes pasiones: el canto.

Valeria Mazza no pudo ocultar su emoción y orgullo al ver a su hija brillar en el escenario y compartió con sus seguidores imágenes y videos de la performance. La supermodelo fue convocada nuevamente para participar de la conducción de la gala benéfica anual, una velada solidaria que reúne a personas del mundo empresarial y del espectáculo para recaudar fondos para la fundación.

La hija de la modelo sobre el escenario del Festival Stalite en la ciudad española

Del exclusivo evento participaron celebridades como Antonio Banderas y la empresaria española Sandra García-San Juan, que también ejercieron de anfitriones de la ceremonia, así como otros reconocidos artistas de la talla de Carlos Vives y Will Smith.

Taína Gravier junto al músico español Antonio José, en Marbella

La top model argentina compartió la velada junto a su familia, su esposo y sus hijos Benicio, Balthazar, Tiziano y Taína, quien está también dando sus primeros pasos en el mundo de la moda y posó compinche junto a su madre ante los flashes de la prensa.

Valeria Mazza y su hija Taína posaron para los flashes en el Festival de Marbella STARLITE

Presentación oficial

De esta manera, Taína dio otro paso en su carrera musical. El pasado abril, la benjamina de la familia capturó la atención del prestigioso jurado de La Voz Kids España, donde se lució con una interpretación del tema “Vivir así es morir de amor”, de Camilo Sesto, frente a un jurado de lujo compuesto por Melendi, Rosario, David Bisbal y Lola Índigo.

A la hora de medir el talento de la participante fue Índigo quien dio vuelta su asiento al escuchar la performance de la hija de Mazza. “Que tema tan, guau”, comentaba Bisbal mientras ella seguía interpretando la canción ante la ansiedad de quienes la acompañaron por saber si los jurados se iban a dar vuelta frente a su presentación.

“Estabas nerviosa, pero eso no importa, ya estás adentro (...) Se te notaba un poquito, pero también se te vieron muchos matices y calidad. Me gusta mucho que hayas elegido esta versión de Nathy (Peluso), que es muy amiga mía. A mí me gusta porque tiene mucha personalidad y mucha fuerza, y la verdad que cuando me he girado y te he visto dije: ‘bueno, qué suerte que me he girado’. Creo que tienes que mejorar muchas cosas, pero si estás aquí es porque te lo mereces, que te quites los nervios”, expresó la cantante sobre las aptitudes de la hija de Valeria Mazza. En el video de presentación al concurso, Taína aportó detalles del gran pilar que fue la modelo para que ella pudiera dar rienda suelta a sus pasiones y sueños.

A finales del año pasado, cuando Valeria Mazza fue declarada Personalidad Destacada por la Legislatura porteña, su hija le dedicó un tema especial en el marco de la ceremonia. “´Color Esperanza´ es nuestro himno familiar, el que cantamos todos en casa para todo, para cuando estamos contentos, tristes, en todo momento”, comentó y entonó la canción frente a los presentes.

En 2022, Taína ya se había subido al escenario de Warmichella, un festival para toda la familia que se celebró en San Isidro a pura moda, arte, foodtrucks y música. Sentada frente a su teclado y con su guitarrista junto a ella, cantó varios temas de sus artistas preferidos mientras su familia la alentaba e intercambiaba miradas cómplices con ella. “Las flores”, de Benjamín Amadeo, fue el primer tema que interpretó, seguido por “Love Yourself”, de Justin Bieber; “Fantasi”, de Tini y Beéle; “The Climb”, de Miley Cyrus; “Besos en guerra”, de Juanes y Morat y, entre otros, “Flaca”, de Andrés Calamaro. A principios de este año, la joven viajó a los Estados Unidos para tomar clases de canto, música y comedia musical.

