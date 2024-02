escuchar

Los años pasan pero Mirtha Legrand se mantiene fiel a su estilo. Anoche, en su último programa del verano desde Mar del Plata, la gran diva de la televisión argentina tuvo en su mesaza a Martín Bossi y aprovechó para sacarse todas las dudas. “¿Te llevás mal con Fátima Florez? ”, fue la primera consulta picante que le hizo la conductora de La noche de Mirtha Legrand al humorista. Luego, descolocó a su invitado con otra duda: “¿Estás ganando plata? ”, indagó.

Bossi compartió mesa con Teté Coustarot -quien fue convocada a último momento para reemplazar a Lucía Galán, ausente por una faringitis-, Joaquín Galán, Viviana Saccone y Guillermo Montenegro, el intendente de Mar del Plata. La consulta de Mirtha en relación a su principal competidora y, además, la primera dama, llegó por sorpresa: estaban hablando de los 150 años de La Feliz, de sus lugares emblemáticos y sus típicos espectáculos artísticos y deportivos.

“Qué bien te está yendo, Martín. Muy bien. Felicitaciones”, interrumpió Legrand con la mirada fija en el actor. “Estás llenando todas las funciones, qué bárbaro”, destacó, y de inmediato invocó a la imitadora. “¿Estás encabezando o encabeza Fátima?”, quiso saber la Chiqui, pero no le dio tiempo a responder, porque sin hacer una pausa agregó: “¿Te llevás bien con Fátima?”. “No, no me llevo mal”, atinó a reaccionar Bossi. “Estas son las preguntas de la Chiqui”, aclaró Legrand ante la cara de susto de su invitado. “Yo vengo preparado, ¿sabés cómo dormí? Así”, reconoció el humorista, y abrió los ojos replicando un gesto de alerta.

“No me llevo mal. Está esta cuestión de los medios, que hacen rivalidades. Pero no tengo problema. Me parece una laburante”, reconoció Bossi, y Mirtha cerró con una reflexión que significó un halago para los dos. “Se está haciendo muy buen teatro en Mar del Plata”, analizó.

Un enfrentamiento mediático

Fátima Florez y Martin Bossi, dos de los artistas más convocantes de Mar del Plata

Los rumores sobre una supuesta mala onda entre Bossi y Florez comenzaron a circular a principios de año, cuando Mirtha desembarcó en Mar del Plata. Es que en la previa a su llegada circuló la versión de que Mirtha iba a asistir primero a la función de Bossi Live Comedy, el espectáculo que el Showman anima en el teatro Mar del Plata, algo que no habría caído bien en la novia del presidente Javier Milei, quien presenta Fátima 100% en el Roxy. Finalmente, en la noche de Reyes, Mirtha asistió al show de la imitadora y un día después fue a ver a Bossi.

“Chiqui de mi corazón, primero me complicaste la vida; que el martes venías, que el miércoles venías, anduvimos con una alfombra para todos lados, porque no hay plata para tres alfombras”, dijo esa noche el artista con algo de ironía ante la situación económica que atraviesa el país y en clara alusión a Florez y su novio, Milei, quien impuso la frase “no hay plata”.

Más dudas de Mirtha

Un rato después de la pregunta sobre Fátima Florez, Martín Bossi volvió a hablar de su espectáculo. Luego de enumerar los países en donde se presentó, explicó que se dio cuenta que en todos lados a la gente le pasa lo mismo. “Necesitamos abrazarnos, necesitamos recuperar las necesidades básicas que nos fueron sacando. El otro día una periodista me preguntó: ´¿De qué trata tu espectáculo?´. Y le digo, de recuperar el romanticismo, la risa… la melodía en las canciones”, repasó.

Muy atenta al relato, Mirtha destacó la reacción del público. “Cómo disfruta la gente. Cómo te aplauden. Te ovacionan. Gran año para vos, Martín”, reflexionó. Y de nuevo, sin dar lugar a la respuesta, disparó: “¿Estás ganando plata?”. “¿Eh? No, no. No. A ver…”, intentó salir del paso el actor. “Tendrías que ganar, porque sos el protagonista”, interrumpió la Chiqui. “Sí. no digo que no gano plata… es una pregunta, Mirtha…”, intentó decir algo Bossi. “Yo vi un auto fabuloso que estaba estacionado ahí”, insistió Mirtha y señaló hacia el costado con los ojos. “Pero la p… madre, qué castigo”, exclamó el actor y se agarró la cabeza. “No, a ver”, aclaró luego de algunos chistes para salir del paso. “Te voy a decir: gracias a mi profesión lleno mi heladera, ayudo a mi madre y si puedo ayudar a amigos, me gusta ayudarlos”, aclaró.

LA NACION