Sofía "Jujuy" Jiménez vivió un incómodo momento en plena calle este miércoles al mediodía cuando salía de los estudios de América TV. La modelo y periodista se filmó para registrar el instante en que un hombre la acosó en la vía pública. "Tengan cuidado", le recomendó a sus seguidoras a través de sus historias de Instagram.

En una feliz semana donde debutó como conductora del ciclo Informados de todo junto a Horacio Cabak, Jiménez quiso compartir su alegría en las redes sociales. En sus stories, se grabó en modo selfie y bromeó: "Ahora salgo del programa, toda divina y diosa, ¿dónde la seguimos?".

De repente, su sonrisa se transformó por completo y se metió a su auto. Ya desde el interior del vehículo explicó lo que sucedía: "Perdón, pero hay un señor a mi derecha que me está acosando. Me está persiguiendo. No sé si mostrarlo o no".

En los siguientes videos mantuvo la cámara mostrando su rostro en primer plano, y decidió no enfocar al hombre que la intimidaba. "Miedo igual, por favor que se vaya", murmuraba tapándose la boca mientras trataba de no mirar hacia el costado.

"Malditos babosos, para no decir otra palabra", escribió a los pocos minutos. "Recién me reía, pero claramente no es gracioso; salgo del programa y este tipo me ve y me grita no sé qué cosa", relató indignada.

"Frena, da la vuelta, yo venía caminando cuando de repente veo que se me aparece acá al lado mientras estaba grabando la historia anterior, y estaba el tipo ahí", aseguró. "Me reía por los nervios, pero no da, no está bueno. ¡Un tipo grande encima!", insistió. La modelo cerró con la advertencia para sus seguidoras: "Tengan cuidado".