Tenoch Huerta abandonó un proyecto de Netflix luego de que se hiciera pública una acusación de agresión sexual en su contra

Tenoch Huerta, el actor que interpretó a Namor en Pantera Negra: Wakanda por siempre, decidió dar un paso al costado en uno de los proyectos que lo tenían como protagonista: la película de Netflix Fiesta en la madriguera, que cuenta con la dirección de Manolo Caro y guion del argentino Nicolás Giacobone. El intérprete mexicano tomó la determinación luego de que trascendiera una denuncia de agresión sexual en su contra.

A través de un comunicado que hizo llegar a los medios, Huerta expresó: “Dado el impacto de las recientes declaraciones falsas de María Elena Ríos y el daño que han causado, no me queda más remedio que retirarme de participar en la película Fiesta en la Madriguera. Es con gran tristeza que hago esto, pero no puedo permitir que sus acciones me dañen no solo a mí, sino también al trabajo de docenas de personas talentosas y trabajadoras involucradas en el proyecto . Mi enfoque ahora es simple: continuar el proceso de restauración de mi reputación”.

El 10 de junio, la saxofonista y activista María Elena Ríos recurrió a su cuenta de Twitter para acusar al actor a través de varios mensajes en los que se refirió a él como “depredador sexual”. Su activismo ha tenido fuerte eco en México, luego de que exigió justicia tras ser atacada con ácido en 2019 por un influyente político de ese país, en un incidente que le causó graves quemaduras en el rostro.

“ Es muy difícil hablar del abuso emocional y de poder de un depredador sexual que es querido en el mundo por interpretar a un personaje en una película como Tenoch Huerta ”, escribió Ríos. Y continuó: “Encantador en apariencia, el gran sello de un narcisista más una buena ración de victimismo”. Luego, cuando un usuario le preguntó si había sido víctima del actor, contestó afirmativamente. En otros tuits, Ríos se dirigió a los escépticos que se preguntaban sobre la razón por la que abordaba el tema recién ahora. “‘¿Y por qué no lo denunció?’, preguntan los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y, aun así, no te creen y la justicia no llega”, expresó.

La saxofonista y activista María Elena Ríos acusó a Tenoch Huerta @_ElenaRios

Dos días después, el mismo Huerta rechazó las acusaciones. “Hace aproximadamente un año salí con Elena por varios meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como innumerables personas pueden atestiguar. Fue una relación cariñosa, cálida y de mucho apoyo. Sin embargo, después de que terminara, Elena empezó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como delante de grupos de amigos comunes”, aseguró el actor.

Huerta señaló que se vio obligado a contratar a un equipo legal hace unos meses “para iniciar las acciones oportunas para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que pueden causar grandes prejuicios y daños”. “Aunque no soy en absoluto perfecto, sé que estas acusaciones son sencillamente falsas. Y aunque siempre trabajaré para mejorar, necesito rebatir las afirmaciones”, indicó. Y finalizó: “Estoy profundamente agradecido con mi familia y con la gente que me ha apoyado. Aprecio enormemente a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”.

Días atrás, el actor había celebrado en su cuenta de Instagram el inicio del rodaje de Fiesta en la madriguera, el film basado en la novela de Juan Pablo Villalobos que iba a protagonizar junto a Raúl Briones, Teresa Ruiz, Alfredo Gatica, Mercedes Hernández, Pierre Louis y Lizeth Selene. Manolo Caro, el director de las series Sagrada familia y La casa de las flores, había compartido a comienzos de junio algunas imágenes del equipo preparándose para iniciar el rodaje en Guadalajara.

