La grave acusación contra Tenoch Huerta, el actor mexicano estrella de Black Panther

Tenoch Huerta, el actor mexicano que interpreta a uno de los villanos recientes del Universo Cinematográfico de Marvel, fue acusado por la saxofonista y activista María Elena Ríos de agresión sexual. En un comunicado que publicó a través de su cuenta de Instagram, quien dio vida a Namor en Black Panther: Wakanda Forever, calificó las afirmaciones como “falsas y sin fundamento”.

Ríos, quien es saxofonista profesional, usó su cuenta de Twitter para acusar al actor a través de varios mensajes en los que se refirió a él como “depredador sexual”. Su activismo ha tenido fuerte eco en México, luego de que exigió justicia tras ser atacada con ácido en 2019 por un influyente político de ese país, en un incidente que le causó graves quemaduras en el rostro.

“Es muy difícil hablar del abuso emocional y de poder de un depredador sexual que es querido en el mundo por interpretar a un personaje en una película como Tenoch Huerta”, escribió Ríos y continuó: “Encantador en apariencia, el gran sello de un narcisista más una buena ración de victimismo”. Luego, cuando un usuario le preguntó si había sido víctima del actor, contestó afirmativamente. La saxofonista presentó la denuncia mientras acusaba a la organización Poder Prieto de proteger al actor en medio de su batalla por unos pagos retenidos. Afirmó que la organización la estafó después de que participara en un podcast.

La activista María Elena Ríos denunció a Tenoch Huerta @_ElenaRios

En otros tuits, Ríos se dirigió a los escépticos que se preguntaban sobre la razón por la que abordaba el tema recién ahora. “‘ Y por qué no lo denunció?’, preguntan los que viven en un país machista, donde la justicia es inalcanzable, donde casi te matan y, aun así, no te creen y la justicia no llega”, sentenció.

Tenoch Huerta niega las acusaciones

No obstante, Huerta, quien goza de una fama naciente tras las buenas críticas y el recibimiento que obtuvo su interpretación, rechazó las acusaciones en su comunicado del 12 de junio: “Hace aproximadamente un año salí con Elena por varios meses. Fue totalmente consensuado en todo momento, como innumerables personas pueden atestiguar. Fue una relación cariñosa, cálida y de mucho apoyo. Sin embargo, después de que terminara, Elena empezó a tergiversar nuestras interacciones tanto en privado como delante de grupos de amigos comunes”.

De acuerdo con el actor, contrató a un equipo legal desde hace meses “para iniciar las acciones oportunas para proteger mi reputación y refutar estas acusaciones irresponsables y falsas que pueden causar grandes prejuicios y daños”, continuó. “Aunque no soy en absoluto perfecto, sé que estas acusaciones son sencillamente falsas. Y aunque siempre trabajaré para mejorar, necesito rebatir las afirmaciones”.

Tenoch Huerta posa a su llegada a la alfombra roja de “Black Panther: Wakanda Forever” en Londres, el jueves 3 de noviembre de 2022 (Foto Scott Garfitt/Invision/AP)

En su declaración, Huerta, quien también apareció en producciones como Narcos: México y The Forever Purge, sumó: “Estoy profundamente agradecido con mi familia y con la gente que me ha apoyado. Aprecio enormemente a todos los que están dispuestos a mirar los hechos y reflexionar antes de precipitarse a una conclusión falsa e injusta”.

¿Cuál es el futuro de Namor?

Por el momento, Marvel todavía no ha confirmado el futuro del villano Namor o si tendrá otras apariciones en posteriores películas. No obstante, la interpretación de Huerta como el líder mutante de un reino submarino que está basado en influencias mayas y aztecas, lo hizo merecedor de buenas críticas. Los representantes de Disney no se han pronunciado al respecto.

