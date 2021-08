Tenso cruce entre Cinthia Fernández y Gladys Florimonte: “¿Ya estás preparando las valijas?”

Cada semana, Los ángeles de la mañana tiene como invitada una nueva “angelita” que se suma al programa de manera temporal para darle frescura. Este lunes, la elegida fue Gladys Florimonte, quien está viviendo en su casa de Córdoba desde que comenzó la pandemia.

Si bien el conductor del ciclo, Ángel De Brito, la recibió con bombos y platillos, una de sus compañeras, Cinthia Fernández, no estaba muy feliz por su presencia y no dudó en hacerle un “pase de factura” en vivo.

“Bienvenida nuestra angelita invitada, Gladys Florimonte”, lanzó De Brito mientras el resto del panel aplaudía a la actriz. “Muchas gracias, estoy muy contenta de estar acá, de verte. Hace como dos años y medio que no nos vemos. ¿Seguís en el jurado?”, expresó la humorista, que desde hace tiempo está alejada del mundo artístico.

“¿Sos Juana Viale que no ves tele?”, bromeó el conductor mientras Florimonte se defendía diciendo que hay programas que en las sierras cordobesas no se ven. Su comentario hizo que las panelistas la pusieran al día con todo lo que sucedió mediáticamente en el último tiempo y, sin buscarlo, surgió el primer chispazo.

“Cinthia Fernández va a ser diputada…”, le contó Mariana Brey con cierta picardía. “Si, ya sé, felicitaciones Cinthia. No me saludaste recién”, reaccionó la actriz mirando a la precandidata a los ojos. Muy irónica, Fernández respondió rápidamente: “¿Cómo estás? Que fayuta. ¿Ya estás preparando las valijas para irte?”, lanzó.

“No, vos te enojaste”, contestó la comediante mientras la “angelita” titular le explicaba al resto de sus compañeras el motivo de su reacción: “No porque ella dijo que si yo ganaba como diputada se iba del país”, disparó. Después de que Florimonte aclarara que fue una humorada, la bailarina redobló la apuesta: “Puedo no ganar así que te doy changüi”, advirtió.

El tenso cruce fue interrumpido por Yanina Latorre, quien defendió a la invitada: “Cinthita vas a tener que aprender a convivir con la discrepancia”, opinó. Si bien Fernández decía que lo de ella también era “una humorada”, Florimonte remató: “No te podés enojar por eso. Y acordate de Paraguay”.

“No me enojé, estoy respondiendo con humor. ¿Qué? ¿Qué hice? Que no nos dejaban pasar la frontera y cruzamos caminando, fue medio raro eso”, recordó la panelista. “Casi vamos presas”, agregó la comediante, sin querer dar más detalles.

A finales de junio, en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand, Florimonte había disparado contra Fernández. “Mirá Cinthia Fernández, que quiere ser diputada. Si Cinthia Fernández es diputada yo me voy del país. Así te lo digo”, disparó la comediante mientras debatían sobre los artistas y la política. “¿Por qué?”, le preguntó Juana Viale. “Ya estamos, dejémonos de joder. Yo voy a ser senadora, no sé, cualquiera”, continuó Gladys. “Bueno, quizás quiera hacer algún cambio”, la defendió la conductora del ciclo. “No, no, chicas, ya está. Dejémonos de joder”, concluyó la actriz.

