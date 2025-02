The Last Of Us: nuevos personajes, fecha de estreno y todo lo que se sabe de la segunda temporada

Tras una larga espera, se confirmó la fecha de estreno para la segunda temporada de The Last Of Us, que será el próximo 13 de abril por HBO y en simultáneo por la plataforma MAX, según el anuncio realizado ayer. La serie basada en un exitoso videojuego seguirá los acontecimientos de su secuela, “The Last of us: Parte II”.

El extracto argumental de esta temporada sigue a Joel (Pedro Pascal) y a Ellie (Bella Ramsey), en un salto temporal de cinco años, enfrentando una horda de zombies y criaturas infectadas por el virus Cordyceps .

Además de contar con los regresos de Gabriel Luna y Rutina Wesley, se suman nuevos nombres a la serie: Kaitlyn Dever como Abigail “Abby” Anderson; Isabela Merced como Dina; Young Mazino como Jesse; Ariela Barer como Mel; Tati Gabrielle como Nora; Spencer Lord como Owen y Danny Ramírez como Danny. Catherine O’Hara está confirmada como estrella invitada, aunque aún no se sabe nada acerca de su personaje. Por otro lado, Jeffrey Wright vuelve a su rol del videojuego, como el despiadado Issac, líder de la facción Washington Liberation, ubicada en un Seattle postapocalíptico.

De la consola a la pantalla chica

Last Of Us

La serie se ambienta 20 años en el futuro, donde la civilización moderna es diezmada por un hongo que transforma a las personas infectadas por sus esporas en criaturas monstruosas que pierden la autonomía y todo rasgo de humanidad. J oel (Pascal) es un sobreviviente que luego de perder a su esposa e hija, con el objetivo de encontrar a su hermano y redimirse por sus errores, acepta el trabajo de liberar a Ellie (Ramsey) una joven con inmunidad al virus, fuera de una zona de cuarentena opresiva. Lo que empieza como un trabajo se convierte en un viaje brutal y casi mortal en el que deben atravesar los Estados Unidos y depender el uno del otro para sobrevivir.

Escrita y producida por Craig Mazin, productor de la serie Chernobyl, y Neil Druckmann, quien cocreó la serie de videojuegos, ambos también dirigieron episodios de la primera temporada, y se confirmó que harán lo mismo para la segunda. En una entrevista para Variety , Mazin definió a los siete episodios de la temporada como una “cena alta en calorías”.

Pedro Pascal y Bella Ramsey, en una escena de la segunda temporada HBO

“Cada episodio es como una comida. Podés tener una cena ligera o podés ir a una cena de 12 tiempos en un restaurante francés”, dijo Mazin. “ Tenemos solo siete episodios, cada uno con la intensidad de una comida alta en calorías . Si consideran que la acción, el drama y el alcance como las cosas que crean una naturaleza épica, cada uno de estos episodios tiene un gran impacto. No se aburrirán”, concluyó.

El principio del fin

Sobre la posibilidad de que la historia de Joel y Ellie continúe después de la segunda temporada, tanto Mazin como Duckmann, en una entrevista para The Hollywood Reporter, coincidieron en que no hay planes de contar ninguna historia más allá de lo que hay en los videojuegos. “No nos encontramos en el mismo problema que con Game Of Thrones , porque la parte dos no tiene un final abierto” , expresó Duckmann.

Estreno de la segunda temporada de The Las of Us, serie basada en el aclamado videojuego protagonizada por Pedro Pascal y Bella Ramsey. HBO

Por su parte, Francesca Orsi, jefa de series dramáticas de HBO MAX, declaró que “no hay garantías de que la serie continúe más allá de la segunda temporada”, y es consciente de los rumores que circularon acerca de una tercera temporada, pero su foco está en el desempeño de la segunda parte.

El estreno de la segunda temporada llegará dos años y un mes después del final de la primera parte, en marzo de 2023. La serie marcó un antes y después para las adaptaciones de videojuegos al formato televisivo, ya que es considerado uno de los éxitos más grandes de la cadena HBO desde Game of Thrones, alcanzando los 30 millones de espectadores multiplataforma por episodio y ganó ocho premios Emmy, incluido el premio a la actuación invitada para Storm Reid y Nick Offerman.

Delfina Provenzano Moronta Por