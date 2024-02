escuchar

Dieciséis años atrás, la actriz Helen Hunt, con una carrera ya muy exitosa, contaba a la revista People que había dejado de participar en películas y series porque no encontraba un papel que la hiciera tan feliz como ver a su hija crecer. Makena Lei Gordon Carnahan tenía en ese momento cuatro años.

Hoy tiene 20, se dedica a la música (en enero sacó su primer disco en solitario) y su madre sigue tan embelesada con ella como siempre. Sus letras profundas transmiten la sensación de que se trata de alguien que posee una enorme sabiduría para sus cortos años de vida.

Hunt, que dio sus primeros pasos como actriz en 1973, se hizo popular gracias al enorme éxito de Mad about you, sitcom por la que tanto ella como su compañero Paul Reiser llegaron a cobrar un millón de dólares por episodio. Mad about you duró de 1992 a 1999, y en 2019 tuvo un regreso de 12 episodios.

También es muy recordada su actuación en la película Mejor... imposible (1997), con Jack Nicholson, por la que obtuvo un Oscar a mejor actriz.

Helen Hunt y su profundo deseo de ser madre

“Me enamoré, tuve una hija”, decía Hunt a People en 2008. El hombre de quien se había enamorado y con quien estuvo casada hasta 2017 es también el padre de Makena Lei, el productor Matthew Carnahan. Y por ese entonces, la actriz señalaba que era “difícil encontrar un papel tan interesante como ver crecer” a su hija.

“¿Por qué ir y pretender que soy la madre o la esposa de alguien cuando finalmente tengo la chance de serlo en la vida real?”, se preguntaba Hunt.

La actriz tuvo a Makena a sus 40 años. “Siempre quise muchísimo un bebé”, aseguraba entonces. Antes de conocer a Carnahan había estado casada con el actor Hank Azaria en 1999, pero el matrimonio apenas duró un año. Sin embargo, el amor volvería a golpear su puerta y esta vez sí le daría la oportunidad de convertirse en madre. Pero además con Carnahan formaron una familia ensamblada, ya que el productor tenía un hijo, Emmett, de una relación anterior.

A pesar de su impasse como actriz, el mismo año que hacía estas revelaciones a People se estrenaba Cuando ella me encontró, su debut cinematográfico como directora y guionista. A partir de ese momento, siguió haciendo algunos roles, pero su ritmo de trabajo bajó mucho.

“Un corazón amable”

Makena Lei Gordon nació en 2004 y recibió su nombre por una ciudad de la isla de Maui (Hawai) y por el padre de Hunt, quien también se llamaba Gordon. A sus 14 años, hizo una aparición en el film The miracle season del que participaba Hunt.

En el programa Good Morning America le preguntaron qué consejo le daría a su hija, a lo que ella respondió: “No necesita mi consejo. Tiene una mente sensata, un corazón amable y una gran ética de trabajo , así que pienso que cuanto más cierre la boca, mejor”. Un ejemplo que muestra la profunda admiración que siente Hunt por su hija.

Uno de los roles más recordados de Helen Hunt es como Jamie Buchman en la sitcom de los 90, Mad about you Sony - Archivo

Pero más allá de esta pequeña participación en un film, Makena ha mostrado poco interés en la actuación. Ni siquiera miraba mucha televisión de chica: en 2013, Hunt reveló que su hija no había visto ninguno de sus proyectos en pantalla. En cambio, le interesaban los musicales, género que toca ambas pasiones: la de su madre (la actuación) y la suya, ya que su gran amor es la música, arte que cultiva desde muy chica.

“Llamalo un hogar”, el primer disco de Makena

“‘Call it a home’ sale (...) en enero y estoy tan emocionada”, escribió la hija de la actriz en diciembre pasado en un posteo de Instagram, anunciando la salida de su primer disco en solitario, con fotos de ella en el estudio de grabación.

Su música puede hallarse en Spotify, en donde tiene 5975 oyentes mensuales. La descripción de Call it a home en la plataforma de música dice que es “sobre sentimientos cambiantes, sobre comprender cosas, sobre crecer; es crudo, limpio, abierto”.

También apunta que el disco nació del amor de Makena por “Blake Mills, Adrianne Lenker, Big Thief, Pheobe Bridgers, Christian Lee Hutson y The Japanese House, entre otros”. Todos músicos independientes de la escena alternativa, lo que indica el rumbo que también tiene el trabajo de la joven.

En otro posteo que sirve de teaser para el álbum, Makena anunciaba la salida anticipada de dos de sus temas, “Cowboy music” y “Campaign store”. El posteo lleva la foto que también es tapa del álbum en Spotify: una Makena de adolescente, que juega con un curvador de pestañas (probablemente de su madre) en un baño (probablemente el de su casa), sentada sobre la bacha. Sus mechas pelirrojas cayéndole sobre el hombro.

Letras de un alma antigua

Estando aún en la secundaria, Makena había conformado un dúo junto a su mejor amiga de la infancia, Rhea Garten, llamado Thea. En julio de 2022 sacaron un disco llamado July y por supuesto, Helen Hunt demostró una vez más lo orgullosa que estaba de su hija al hablar en el programa de Kelly Clarkson y asegurar que le encantaba la música de Thea y señalar que su canción favorita era “Blue”.

En tanto Clarkson, que también es cantante, le dijo a la actriz: “Investigué bastante sobre ella y me pareció increíble musicalmente. Una gran contadora de historias, me encantaron las letras”.

Hunt, a su vez, describió el trabajo del dúo como “canciones tristes y hermosas”.

Pero la música, aunque es su principal foco, no es el único arte que cultiva Makena, ya que también ha explorado distintas formas de artes visuales como la fotografía y el dibujo. Y parte de estas pasiones las comparte en sus redes sociales, en donde no solo muestra algo de su intimidad, sino también las fotos de las que se siente orgullosa.

“Simplemente te amo”

En un posteo que compartió en mayo pasado por el cumpleaños de su hija, Hunt escribió: “Simplemente te amo. Vivís con honestidad, integridad e imbuida en el arte todo el tiempo”.

Madre orgullosa de una hija que sigue sus huellas en el arte aunque imprimiéndole su propio estilo.

LA NACION

Temas Helen Hunt