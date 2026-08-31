Tini rompió el silencio en medio del escándalo: qué dijo y cuáles son sus próximos pasos

En medio del conflicto que atraviesa con su padre, Alejandro Stoessel, y mientras se prepara para sus próximos shows, Tini rompió el silencio y aunque evitó referirse de manera directa a su situación familiar y patrimonial, sus palabras tomaron otra dimensión por el particular momento que atraviesa.

La interna de los Stoessel quedó expuesta en las últimas semanas a raíz de las diferencias entre la cantante y su padre por el manejo de sus finanzas y de las sociedades vinculadas a su carrera. La situación derivó en una auditoría solicitada por Tini para conocer en detalle el estado de sus bienes y las decisiones tomadas durante los años en que su padre estuvo al frente de su trayectoria profesional.

Exclusivo: Tini Stoessel habló tras la auditoría con su papá Alejandro. "Encontrarte con tu espacio y tener cosas claras viene de la mano con crecer. Un punto de inflexión fue Un mechón de pelo: en mi álbum pude abrirme desde un lado extremadamente personal", dijo #Tini (29 años) pic.twitter.com/juSyvhetJe — Naiara Vecchio ♔ (@NaiVecchio) August 30, 2026

El fragmento de la entrevista, que una cronista salvadoreña de Cosmopolitan realizó con la artista a través de una videollamada, fue compartido en redes sociales por la periodista Naiara Vecchio. En las imágenes se la ve a Tini en un momento de descanso mientras responde de manera tranquila y amable las preguntas de la periodista.

Durante la charla, la cantante habló sobre cómo fue cambiando su relación con la música a medida que creció y ganó seguridad, tanto arriba del escenario como a la hora de expresar sus pensamientos. “Ya tengo casi 30 años. Entonces, eso de sentirse uno más seguro arriba del escenario, con sus canciones, a la hora también de declarar, de ser y de encontrarte en tu espacio, en la forma de pensar, y tener las cosas más claras, creo que viene de la mano con la edad y con crecer”, explicó.

En ese sentido, Tini ubicó a Un mechón de pelo, su último álbum, como un momento bisagra. “Creo que un punto bastante de inflexión en mi carrera fue a través de mi último álbum, donde pude abrirme desde un lado extremadamente personal”, señaló.

La artista también reconoció que ese nivel de exposición no fue fácil de atravesar. “A mí me dio mucho miedo sacarlo porque siempre fui muy honesta en mis canciones, pero quizás no había sido tan honesta como lo fui con Un mechón de pelo y tenía miedo en ese sentido”, completó.

Un enfrentamiento con la prensa

Según repasaron en Puro Show, el viernes pasado Alejandro Stoessel se enfrentó con un grupo de periodistas que se encontraban en medio de una guardia en la puerta de su casa en San Isidro. Quien dio más detalles del episodio fue la periodista Sofía Úbeda en El diario de Mariana. Según relató, el productor habría tirado piedras desde el balcón luego de discutir con algunos de los trabajadores que se encontraban en el lugar.

“Nuestro móvil estaba en la puerta de la casa de la familia. Empezamos a escuchar ruido y era Alejandro Stoessel, que se había asomado desde el balcón y nos empezó a gritar”, repasó la periodista. “Nosotros estábamos adentro del auto, nuestros colegas estaban afuera del auto, y se empiezan a increpar entre Alejandro y otro de nuestros colegas. Alejandro empieza a gritar: ‘¿Qué hacen acá? ¿Quiénes son? ¿Qué es lo que hacen acá?’”. Úbeda agregó que después de insultarlos, el productor les dijo que iba a llamar a la policía.

El posteo de la madre de Tini en medio del escándalo

En ese momento, Mariana Muzlera, la mamá de Tini, usó su cuenta de Instagram para realizar un fuerte descargo. “Hay un boludo en la puerta de nuestra casa, invadiendo nuestra privacidad, cometiendo un delito que se llama violación de domicilio. Vamos a tomar las medidas que correspondan contra este señor que ya sabemos qué es y contra el medio o los medios que nuestro abogado nos diga”, escribió en una historia junto con una foto de la puerta de su casa y otra de uno de los trabajadores de prensa en el lugar. Luego, tildó de “nefastos” a los periodistas.

Los próximos pasos de Tini

Tini en uno de los shows de su gira en Tecnópolis tinistoessel

Tini tiene por delante una extensa agenda internacional con su gira Futttura. Después de un arranque de año que la tuvo presente en Chile, Paraguay, Uruguay, varias provincias de la Argentina y Perú, la cantante retoma los shows el próximo 2 de septiembre en Guadalajara, México, y luego seguirá por Ciudad de México, Monterrey, San José de Costa Rica, San Salvador, Panamá, Bogotá y las ciudades ecuatorianas de Guayaquil y Quito.

La gira continuará en octubre con presentaciones en Guatemala, Miami, Caracas y una nueva fecha en Ciudad de México. En enero de 2027, Tini continuará su recorrido por España, donde tiene programados dos shows en Valencia, tres en Barcelona y tres en Madrid.